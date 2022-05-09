親戚花10年考國營事業「脾氣變暴躁」 他傻眼問：值得嗎？

許多人憧憬成為公務員，不過為了捧上鐵飯碗需要通過競爭激烈的考試，有網友質疑，他的表姐為了考國營事業花了10年的時間，脾氣也越來越暴躁，讓他傻眼直呼「值得嗎？」對此，其他網友坦言並不值得，並表示「重考10年上醫學系比較值得吧」。

有網友在論壇Dcard發文表示，他的表姐從碩士畢業後就開始準備考國營企業，至今已重考10年，如今30多歲也沒有任何工作經歷，最近她的脾氣越來越暴躁，在家甚至會甩門，還會對客人擺臉色，認為其他人影響她唸書，該網友質疑「國營真的有那麼值得考10年嗎？」

其他網友紛紛留言「不值得，國營薪水真的少，只是勝在穩定而已，而且裡面屎缺多，福利還一直在砍，重考十年要上醫學系比較值得吧」、「建議設停損點吧，找個兼職來做，而且一直考試沒社交，會有社交恐懼和身心的問題」、「再給她十年也考不上啦」、「考到最後她已經分不清自己是在逃避現實了」。

還有網友分享自身親友經驗，留言「我大阿姨為了穩定的收入，她考公務人員奮戰了13年，她是說以前鄉下的阿公阿嬤沒讀書，所以她跟我媽那些兄弟姐妹不聰明，中間很有毅力的邊讀邊工作，還在讀書期間生了兩個表妹，只能說要看個人了，有人覺得想要穩定的收入就會想拚拚看，但建議你表姐是不是該兼職打工也好呢？」