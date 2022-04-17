親戚小孩全職備考公職 他疑惑：是否家境好才能如此？

日前有網友表示，親戚小孩目前全職備考公職已邁入第2年，據悉這段期間的開銷支出均由家裡幫忙負擔，所以他很好奇，是否家境好的人才有本錢能全職準備考公職。

原PO在PTT發文描述，他偶然間聽聞親戚小孩全職備考公職1年多，但他疑惑這段期間對方該如何維生，「我聽了搖搖頭，小聲地問旁邊的伯母」，才知是家境不錯的緣故，因此詢問眾人「能夠讓你全職準備考公職，家境都不錯？」

文章底下，有網友反倒認為是中產家庭才能如此，「差不多啊，未必很有錢，但至少不需要煩惱經濟」、「疼小孩是一定有，但未必是大家想的家境好」、「如果是家境真的比較不好的爸媽，反而不太願意小孩一直考公考，畢業後就要小孩找工作上班」、「真正家境好的根本不屑當公務員好嗎」、「有些家境普通的，只要過著極簡生活也能全職準備，而且這還是偶爾外食的情況」。

也有人分享是依靠工作存的錢維持生活，「我自己是先工作5年存錢才當全職考生」、「我全職考，吃之前工作存的老本」、「我妹就是賺錢然後辭掉專心拚到的」、「有認識的蠻多是自己就業幾年辭職考的」、「家裡沒錢，花自己出社會後存的老底，設2年做為停損點，破釜沉舟1年考上」。