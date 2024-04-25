網紅經濟夯 城市科大邀有氧天王潘若迪幽默開講

為了讓大學生能夠接觸更多的網紅經濟與學習經驗，臺北城市科技大學企業管理系邀請到知名社群媒體與健康生活領域的專家「有氧天王潘若迪」，迎來極具話題性的企業講座，主題為「社群媒體與健康世界斜槓經營」精彩演講和與同學的互動，讓現場氣氛超嗨。

講座現場不僅有潘若迪幽默風趣的精彩演講，還有同學們的積極互動。同學們踴躍發言，分享了自己對於社群媒體和健康世界的看法和經驗。主講人有氧天王潘若迪是一位在社群媒體和健康領域具有豐富經驗的專家，以其豐富的專業知識和經驗，生動帶領著同學們深入探討社群媒體在企業經營中的關鍵作用以及如何將健康生活理念與商業模式相結合。他深入淺出地解釋了社群媒體平台的運用技巧，並提出了實用的策略和建議，讓在場的同學獲益良多。

臺北城市科大企管系主任鄧孔彰表示，斜槓經營已經是現代社會趨勢，城市科大企管系致力培養同學成為「斜槓青年」。作為實作型系所，擁有眾多業界資源優勢，藉由產業界攜手成立「強強聯手企管圈」及串聯產業界與學術界提供同學喜愛的項目，就像邀請潘若迪來校講座，透過業師教授、職場體驗、專業實務課程及產業實習，在少子化海嘯中全方位的培育同學專業力及競爭力。