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統測因應地震處理3原則 考生須配合監試人員指示

中央社／ 台北25日電
113學年度統一入學測驗將於27日登場。本報資料照片
113學年度統一入學測驗將於27日登場。本報資料照片

113學年度統一入學測驗將於27日登場，測驗中心今天公布統測因應地震狀況處理3原則，包括繼續考試、就地掩蔽、緊急疏散，並視情況延長考試時間或提供招生補救措施。

技專校院入學測驗中心新聞資料指出，113學年度四技二專統一入學測驗訂於4月27日、28日舉行，二技統一入學測驗訂於4月28日舉行；113學年度四技二專統測、二技統測各6萬9361人、6305人報名，統測考生合計7萬5666人。

由於近日地震頻繁，技專校院入學測驗中心今天發布統測因應地震狀況處理3原則，擬訂「繼續考試、就地掩蔽、緊急疏散」等3種情況因應，考試期間如發生地震，將由考場分區主任決定處理方式，考生須配合監試人員、廣播指示行動。

測驗中心提到，當地震未及災害，判斷試場無危險、無倒塌之虞，試場監試人員會維持試場秩序，考生繼續考試。

如遇地震搖晃劇烈，測驗中心指出，監試人員會維持試場秩序，請考生勿慌亂，將試題本、答案卡（卷）放在桌上，雙臂保護頭頸，原試場就地掩蔽，不可互相交談；待地震結束後，請考生繼續考試，考試受中斷影響的部分將延長該節考試時間，會由試務單位通知考生。

測驗中心表示，若地震嚴重，有牆壁或梁柱變形、倒塌之虞等情形，監試人員會維持試場秩序，請考生勿慌亂，將試題本、答案卡（卷）放在桌上，配合監試人員指示，迅速離開試場，疏散到安全區域；分區試務辦公室會廣播宣布「本節暫停考試、考生請緊急疏散，並請注意後續廣播說明」，後續招生補救措施將由招策會研議後統一公告。

測驗中心也於考前提醒全國考區，全面檢視校園及教室安全，並確認試務人員知悉地震時處理方式；地震發生時，如縣市政府所在地震度達5級以上，即會針對震度4級以上地區擁有4G手機的民眾發送地震警報訊息，但統測考試期間，為避免手機可能因示警訊息發出聲響造成違反試場規則，請考生勿隨身攜帶手機進入試場。

另外，27日上午6時至下午2時30分，台北市內湖區部分路段將有「影視拍攝道路使用管制」；27日下午1時起，台北市部分路段將舉辦東門聖母宮平安遶境，測驗中心也請考生避開管制路段周遭路線，如擔心受噪音影響，可自備耳塞，經監試人員檢查後即可使用。

地震 學測 統測

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