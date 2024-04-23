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校犬脫序發問卷「徵詢去留」惹議 中華商海：從未想要棄養

中央社／ 新北23日電
中華商業海事職業學校領養校犬「妮妮」多次咬傷師生，校方發問卷徵詢「妮妮」去留意見，引發討論。（新北市動保處提供）中央社
中華商業海事職業學校領養校犬「妮妮」多次咬傷師生，校方發問卷徵詢「妮妮」去留意見，引發討論。（新北市動保處提供）中央社

中華商業海事職業學校領養校犬「妮妮」多次咬傷師生，校方發問卷徵詢「妮妮」去留意見，引發討論。校方表示，從沒想要棄養。動保處指出，訓犬師進駐訓練後情況改善。

媒體報導，中華商業海事職業學校因新領養的校犬「妮妮」多次發生咬傷師生等問題，校方日前發問卷徵詢師生意見，問卷提供2種意見，其一是「將校犬歸還流浪狗中心，讓牠得到更妥善更專業的照顧」；第2是「學校繼續保留校犬，針對相關缺失事項，申請經費及師生募款改善」。

中華商業海事職業學校校長彭朋薰告訴中央社記者，校方為了推廣生命教育，去年9月、10月間領養「妮妮」作為首隻校犬，不過因「妮妮」有時會發出叫聲影響教學，加上有發生追逐師生、咬人與排泄物清潔等問題，因此發問卷了解師生意見。

他指出，從沒想要棄養「妮妮」，且問卷早已終止，問卷結果也不影響校方要繼續照顧「妮妮」的決定，經過這件事後校方也反思，去年遇到狀況時就應先尋求動保處或相關專業人士專業幫助，未來若要再領養，可能會先與師生討論、形成共識後再決定。

彭朋薰表示，經動保處訓犬員與獸醫到學校檢查、並說明與「妮妮」相處模式與注意事項後，校方也已向師生宣導，相關情況好轉。

新北市政府動物保護防疫處長楊淑方指出，這隻狗是高齡犬，身體狀況及社會化是很適合做陪伴犬，但因對聲音較敏感，會對突如其來的聲音及動作會嚇到，會有防衛行為。

她說，因師生不了解狗狗習性，才會造成師生誤會，經過訓犬師進駐訓練及宣導學生互動方式後，整個情況都有改善，並沒有校方退回認養的問題。

新北市教育局指出，經向學校了解，學校發問卷內容是為掌握師生對校犬看法，只供後續處置參酌，沒有決定要送回。

教育局表示，已請學校尋求動保處等專家、單位協助，矯正及訓練校犬正確行為。也會配合國教署愛護動物專案計畫及生命教育，支持學校認養流浪犬，並鼓勵進行多元體驗活動生命教育。

中華商業海事職業學校新領養的校犬「妮妮」多次發生咬傷師生等問題，新北市動保處日前派獸醫與訓犬師到校協助檢查並說明相處注意事項，經校方宣導後情況獲改善。（新北市動保處提供）中央社
中華商業海事職業學校新領養的校犬「妮妮」多次發生咬傷師生等問題，新北市動保處日前派獸醫與訓犬師到校協助檢查並說明相處注意事項，經校方宣導後情況獲改善。（新北市動保處提供）中央社

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