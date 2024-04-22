快訊

嘉義市傳虛擬貨幣強盜案 被害人遭搶2百萬重傷送醫不治

晚間震不停連40起地震！氣象署稱短時間能量釋放 沒特別異常

黎明技術學院產學合作 成立電動車人才培育中心

中央社／ 新北22日電
黎明技術學院攜手業界成立「智慧電動車人才培育中心」，並於今天舉辦揭幕啟用儀式。圖／黎明技術學院提供
黎明技術學院攜手業界成立「智慧電動車人才培育中心」，並於今天舉辦揭幕啟用儀式。圖／黎明技術學院提供

黎明技術學院攜手業界成立「智慧電動車人才培育中心」，並於今天舉辦揭幕啟用儀式。校方表示，為建構教育合作夥伴關係，盼能樹立產學整合資源共享共榮新標竿。

黎明技術學院發布新聞稿表示，「智慧電動車人才培育中心」是在既有傳統油車車輛設備基礎下，與台灣森那美起亞公司共同合作，將設置智慧電動車三電專業檢修專區、大電池檢修專區、客戶接待解說服務專區、會議室及教育訓練教室等。

黎明技術學院校長林明芳表示，感謝台灣森那美起亞公司捐贈的電動車維修所需設備，並承諾提供最新的相關技術及師資，共同開設智慧電動車相關課程，以ESG、SDGs永續發展指標推展各項校務。

台灣森那美起亞公司總裁李昌益表示，全球每年銷售將近7000萬輛汽車，如果可以2035年後新售汽車全面電動化，將一定程度降低全球的碳排量，未來Kia每年將在台持續推出新型電動車，甚至未來在台灣將引進電動卡車。

新北市政府交通局局長鍾鳴時致詞表示，交通局所掌業務包括公車的電動化、年底即將完工的停車場電動車充電平台，再再都需要相關技術人才，黎明技術學院與台灣森那美起亞公司合作，將建構完整的訓練體系，共同培育電動車所需人才。

教育訓練 電動

延伸閱讀

響應減碳騎自行車轉捷運...沒位停恐遭拖吊 北市交通局：盤點增加車位

德國第一季電動車銷量暴跌14.1% 特斯拉跌幅更達36.7%！

首起電動車自駕撞車啟動調查 最終報告明年5月出爐

馬斯克：特斯拉FSD全自動駕駛 將有可能在中國上市

相關新聞

虎科大減碳永續周開幕 研創AI自駕、環保電池成果豐碩

虎尾科技大學響應世界地球日，今天舉行第1屆「永續淨零，虎科必行」永續周開幕式，展示校內能源轉型-太陽能應用、產業轉型-...

南台科大慶祝世界遺產日 發表尋街歷巷MR體驗遊戲

南台科大慶祝4月世界遺產日，今天發表USR團隊推出的港井出發吧！2-尋街歷巷MR體驗遊戲成果。該校「文化底蘊的在地創生與...

一改實習工廠雜亂印象 新北補助10高職3年500萬改造

為打破高職實習工廠雜亂環境印象，新北教育局逐年改善實習工廠，每校三年補助500萬，預計補助10校，現有3間陸續完成。淡水...

事業有成報恩！ 台中僑泰高中汽車科獲校友贈百萬元設備

台中市僑泰高中汽車科獲4位企業界人士捐贈電腦四輪定位機、平台式頂車機等設備，建置完整底盤實習工場，其中還有3人是校友，今...

大漢師生控董事會霸占10億校產 教育部承諾審慎審查

立法院今天舉行教育文化委員會，由教育部報告「教改30年廣設大學及技專升格如今面臨整併退場之問題及對策」，花蓮大漢技術學院...

彰化技職生錄取杜克大學等5所美國名校 被捧500萬獎學金求才

彰師附工學生王昱翔就國中開始，就獲得國、內外的創意、創新專題競賽與VEX 、WRO、FTC等機器人競賽獎項肯定，展現在科...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。