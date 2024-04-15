台科大生用外來種生物設計餅乾 盼重視環境議題

台科大碩士班學生林仲威、薛凱潔與庇護工場合作，將台灣常見的外來種生物設計成餅乾，除了提供身心障礙者工作機會，也盼以簡單趣味的方式喚起更多人重視環境議題。

台灣科技大學今天發布新聞稿指出，林仲威與薛凱潔在大學畢業後便合開設計工作室，透過學校的「視覺傳達設計創業實務」課程，埋下募資商品化的種子，讓他們對創業、募資與行銷有更多認知。

林仲威、薛凱潔與糕菲庇護工場、電路板環境公益基金會合作，打造「東倒西外Don Don Cookie」愛心鐵盒餅乾，將台灣常見的8種外來種生物設計成餅乾，透過跨界合作，共創身心障礙朋友的工作機會，目前已在嘖嘖募資平台上架販售。

薛凱潔分享，這是他們首件對外進行募資的商業設計作品，一開始就想以「環境教育」為主軸，團隊把外來種融入餅乾設計，讓孩童透過玩餅乾拼圖、疊疊樂的方式體驗生態平衡的重要性，最後以「吃掉餅乾等於去除外來種」的意象進行環境倡議，用簡單趣味的方式讓更多人重視外來種入侵損壞農作物及危害台灣原生種的議題。

團隊挑選大花咸豐草、美國螯蝦、福壽螺、美國牛蛙、非洲大蝸牛、吳郭魚、紅耳龜、琵琶鼠這8種外來入侵種進行設計，根據生物顏色分為杏仁奶油、巧克力、草莓、海苔等4種口味；包裝上也使用裸裝的方式，減少大量塑膠包材及顏料印刷所造成的環境負擔。

此外，團隊也會將10%的利潤捐助給環保團體，讓愛心鐵盒餅乾的購買者在享用美味餅乾的同時，增加對環境保育的認知，也為台灣生態環境貢獻一份心力。

糕菲庇護工場主任王淑真表示，這款愛心鐵盒餅乾從揉麵糰、壓模、烘烤到拼裝等，都由身心障礙的孩子一手完成，藉此訓練手眼協調、空間組合能力及專注力和耐心，並從中獲得成就感；庇護工場面臨的問題就是缺乏通路，希望可以透過這次跨界合作，讓民眾更認識他們。