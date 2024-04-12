特招專業群科甄選入學 術科測驗4/13開跑

113學年度高級中等學校特色招生「專業群科甄選入學」，術科測驗即將於4月13日起陸續開跑，共有1萬1234名考生報名，預計錄取8064人。

特招專業群科甄選是為技職傾向濃厚的學生量身打造，各招生學校可設計不同的術科測驗，例如考藝術創意表現展演、動植物識別能力、觀光景點導覽等，不再獨尊學科。

113學年度特招專業群科甄選共有91校、359科辦理，預計錄取8064名學生。台北市術科測驗訂於4月14日舉行，其餘縣市則於4月13日進行。

教育部提醒考生，留意測驗內容範例及試場規則，可到特色招生專業群科甄選入學宣導網下載簡章並仔細閱讀。如果是想瞭解更進一步的考試細節，可洽詢各招生學校。