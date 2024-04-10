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大漢學院擬停辦 教部：將了解停辦程序是否合規定

中央社／ 台北10日電
大漢技術學院學生望學校續辦，呼籲董事會別漠視權益。圖／高教工會提供
大漢技術學院學生望學校續辦，呼籲董事會別漠視權益。圖／高教工會提供

大漢技術學院預計114學年度停辦，提出最高發12個月資遣費，並補助在學生每學期1.5萬元。高教工會質疑校方未採民主討論而發起抵制，教育部說，會了解停辦程序是否合規定。

受少子女化衝擊，位於花蓮縣新城鄉的大漢技術學院，董事會於今年2月決議停辦，昨天舉辦學生說明會，今天將停辦計畫書提到校務會議報告。

大漢技術學院主任秘書邱天佑稍早接受中央社採訪表示，計畫書將報教育部核定，將提供優於勞基法及勞工退休金條例的條件，最高發給12個月資遣費。學生將輔導轉學到花蓮或鄰近縣市學校，補助每人每學期新台幣1.5萬元到應屆畢業，用來協助交通、住宿等衍生費用。

不過，高教工會大漢分部稍晚發出新聞稿，提出多項停辦程序疑義，包括說明會跳過討論是否停辦，而是強迫師生接受，今天的校務會議也只是為了走流程，遭多數師生代表抵制。

高教工會大漢分部表示，除非大漢董事會自請辭職，或願收回停辦既定立場，採用民主開放的方式，與教職員生及所有利害關係人共同討論學校未來，否則大漢教職員生將會繼續抵制大漢董事會的惡性停辦到底。

教育部晚間以文字回應中央社，對於工會指出大漢技術學院停辦計畫的程序疑義，教育部後續將瞭解其是否符合法定要求，以確保教職員生權益。

依照規定，大漢技術學院的停辦計畫須提校務會議報告，並經董事會通過，再報教育部核定。教育部審查停辦計畫時，會確保符合教職員權益、學生受教權等事項，後續徵詢「私校諮詢會」意見，再提「專科以上學校設立變更及停辦審議會」審議。

教育部 資遣 高教

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