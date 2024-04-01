台科大教授研發AI穿戴裝置 1分鐘檢測得知打疫苗風險

台科大醫工所教授許昕研發穿戴式AI智慧裝置，能夠檢測失智症、長新冠等疾病風險，甚至是施打新冠疫苗的副作用風險。這項技術的研發動機來自許昕小時候看的科幻電影，如今已經實現、並和多家醫院進行不同的研究，現在更針對乳癌及大腸癌進行醫療合作，盼能偵測癌症的血管新生狀況與治療預後評估。

許昕以醫療院所累積的收案為基礎，針對不同疾病建構AI演算模型，研發出穿戴式AI智慧裝置，透過一分鐘檢測就可評估整體血管健康狀態，分析後還能同時得知12項疾病風險，除了血管健康、吸菸危害、腎功能、健走成效、代謝症候群、糖尿病、衰弱症、環境風險外，還包括長新冠、疫苗副作用、肌少症、失智症等。

許昕解釋，AI智慧穿戴裝置包括手環及指環，可以量測血管脈波變化，心血管系統藉由動脈輸送血流到全身，當慢性疾病影響到血管特性或血流供應，就會反映在脈波變化，因此適用於許多慢性疾病的早期偵測或篩檢。

許昕舉例，醫界一直關注血管健康度與心智健康度的關聯性，失智症透過這項偵測也可以降低風險，台科大團隊與和平長老教會進行USR（大學社會責任）課程合作，其中有位長輩連續兩年使用AI穿戴裝置，有次突然發現心智健康風險度升高，前往醫院檢查後發現罹患輕度失智症，有效偵測並及早降低失智症惡化。

許昕研發這項技術的動機，來自於幼時科幻電影想像，經過一道門掃描就知曉身體全面狀況，今日的研究逐步往此邁進，團隊目前正針對乳癌及大腸癌進行醫療合作，希望進一步協助偵測癌症的血管新生狀況與治療預後評估。

許昕表示，這項研發技術已經與多家醫院進行不同的疾病預防研究，例如和雙和醫院心臟內科合作，透過穿戴式AI智慧裝置檢測，事先偵測施打疫苗的副作用風險，目前在BNT疫苗有94%的準確度，莫德納疫苗77%、AZ疫苗87%，這項合作還在112年得到國家新創獎。