還沒畢業已有穩定工作 東專6高職生將成台電新鮮人

台灣電力公司高職獎學金甄選，台東專科學校揮出全壘打，6名高職部電機科學生報名，全部正取，除獲得新台幣4萬元獎學金外，還能成為台電正職員工。

國立台東專科學校今天發布新聞稿表示，112學年度台灣電力公司高職獎學金甄選，台東專科學校附設高職部電機科有許翊贊、楊弦穆、吳宸恩、潘煜鎧、莊嘉欣、張育安6名學生參加考試，繳出全壘打成績，全員正取台灣電力公司獎學金，除每人將獲得4萬元獎學金外，還能成為台電正職員工。

根據新聞稿，許翊贊東海國中畢業後在父親推薦下選讀電機科，家族親戚也有人從事電力相關工作，高職3年認真學習、品學兼優，成績始終保持第1名，3年努力有了收穫，以台東縣正取第1名錄取台電公司獎學金，親友和學校師生聽聞欣喜萬分、備感榮耀。

畢業於豐田國中的張育安，父親在台電公司服務，自小耳濡目染，聽聞電力系統相關故事，在國中技藝班時，積極配合校內技藝課程，在國中室內設計類技藝競賽也曾榮獲佳績；後來選讀高職部電機科，也是為實現自己夢想，進入1個穩定而能發揮專長的好公司，期許與父親一樣，在台電公司奉獻自己能力，為台東縣電力配送系統盡一份心力。

導師黃昱馨為6名錄取同學高興，她說，這幾名同學3年來在班上皆認真學習，各項表現都很不錯，這次上榜台電，果然印證皇天不負苦心人。

電機科召集人黃盛業老師表示，這次台電獎學金共有6名學生上榜，刷新電機科歷屆榜單紀錄，學生上榜主因是願意比別人投入更多心力在學習上，認真聽取師長們的複習課程安排與要點叮嚀，得到如此佳績，實在讓師長們備感欣慰，也希望他們不忘初衷，用自身電機專長在工作崗位上踏實付出，為台東電力運輸與配送盡心力。