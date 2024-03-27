台南遠東科大 將改名中信科技大學

因少子化衝擊招生銳減的台南遠東科大，日前獲中國信託銀行捐資1億元，前天學校董事會通過本學期向教育部申請更名為「中信科技大學」，遠東科大教職員上月甫加薪4%，學生認為中信金資源多，對改名樂觀其成，遠東科大校長鄭欽哲說，學校展現永續辦學決心，加薪穩定教職員士氣，現階段務實把學生顧好，打造小而美的精緻科技大學。

在中信金控支援下，遠東科大今年2月起教職員平均加薪4%，外界傳出不排除朝慈濟大學與慈濟科大模式兩校合併；中信金融管理學院在南市安南區校地承租台糖用地26公頃，每年租金約6千萬元，且遠東科大財務尚穩健本身無負債，未來若兩校合併，一點都不意外。但中信金融管理學院及遠東科大均否認，指「外界聯想力太豐富」、「談都沒談過」。

中信金融管理學院指出，經評估考量遠東科大正積極進行校務轉型，發展產學合作，培育國家重點產業人才，並規畫公益助學金協助弱勢學子，符合公司公益助學理念，經董事會審議通過，捐贈遠東科大1億元。

「我贊成改名！」一名遠東科大飛機維修學系學生說，中信金集團相關資源多，最近學校氣氛較之前活絡不少；另名休閒運動管理學系大三學生也說，之前壘球場設施簡陋，最近重新整修闢建休息區，中信金企業形象不錯，「變比不變好」。

鄭欽哲說，學校這一年來投入相關設施更新、補強等建設，展現永續辦學決心，加薪也是要穩定教職員士氣，希望同仁更專注在教育上，現階段務實將2000多名學生照顧好，與聯電合作成立半導體學院，也尋求與柳營奇美醫院、敏惠醫專合作，增設健康促進產業科系，打造小而美精緻科技大學。