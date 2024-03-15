新北推數位解題 助統測考生衝刺

統測將於4月登場，為讓學生增加信心，新北市教育局推出數位解題課程，還與中華未來學校教育學會合作，主打線上國文、英文、數學素養題庫平台，幫助學生在考前衝刺，還規畫50支數位解題課程影片，上架在YouTube，不只詳細解題，還傳授考試技巧與策略。

中華未來學校教育學會理事長吳清基表示，題庫使用AI即時反饋和評估機制，可立即知道學習進度和表現，及時調整學習策略，更打破地域限制，不論城鄉學生都能擁抱教育資源。

教育局將於4月14日辦理「煉戰領域-素養Challenge」測驗，全面模擬考試情境，幫助學生提前適應考試節奏與壓力。

另，教育局規畫50支數位解題課程影片，邀資深專業教師錄製統測的解題影片與專業科目課程。影片除詳細解說解答過程，更傳授寶貴考試技巧與策略，學生可依據個人學習進度與時間，隨時免費上線學習。

除了必考的國、英、數外，還涵蓋考生人數最多的電機電子群、商管群、設計群的專業科目，今年更預計加入餐旅群專業科目的試題解析。

鶯歌工商廣設科學生楊炘樺說，課程影片對即將參加統測的學生很有幫助，試題解析很詳細，遇到不會的題目可以馬上解惑。