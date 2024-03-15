國內首座 虎科大航太學院將誕生

無人機與資通訊、能源日益重要，虎尾科技大學高鐵新校區建置先進科研與教學場域，涉及國家多項重要技術，立委劉建國昨邀集教育部次長劉孟奇、司長柯今尉、國防部官員會勘，對於國內第一座航太學院即將誕生，作為將來航太科技、衛星通訊、綠能產業與智慧機械重要人才培育基地抱以信心，一行人並試乘綠能AI智駕巴士，參觀琳瑯滿目的無人機隊，對基地發展成果高度肯定。

劉孟奇表示，為推動航太人才培育，教育部挹注高鐵校區國際航訓中心、機電整合智慧研發中心、能源人才聯盟計畫、智駕車研發等合計達1.4億元，建置已見成果，對國家航太人才培育打了一劑強心針。

劉建國肯定虎科大團隊為台灣培育智慧機械、資通訊及航太人才，並和取得「軍用商規」微型無人機主導廠商資格的雷虎科技成立無人機聯合研發中心；在國內低軌衛星及無人機等產業蓬勃發展之際，虎科大與國家太空中心（TASA）一起推動太空產業發展，投入堅果立方衛星研發，藉以接收民航飛機飛航數據，進而提升國家飛航安全與飛航效率。

劉建國說，未來透過結合AI智能，相信虎科航太中心，將是國家倚重的人才培育基地，他將全力協助完成，尤其總統當選人賴清德很重視，可望近期前來視察。

虎科大校長張信良指出，因應國際情勢，虎科大跨領域整合無人機與衛星通訊技術，讓航太學院已漸成形，將來和相鄰的國防部基地共享資源，可提供給國軍服役官兵就近接受衛星、航空或無人機飛手、維修訓練，造就更多航太人才。

劉建國允諾將爭取「大學節能與電力韌性推動計畫」，擴大建置該校區智慧綠能應用與能源自主場域，讓虎科大新校區成為國家科技能源、航太人才培育中心。