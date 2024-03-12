大學操場驚見「工友」低頭吃草 校友揭逾20年內幕：校董養的

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」曬圖發文，表示自己行經某間大學的運動場時，竟看到一匹小馬在操場草皮上優閒吃草，更直呼聽說很平常，自嘆是「台北俗」。貼文一出，也隨即引來各路網友解惑，紛紛指出該校正是位在高雄大寮區的輔英科技大學。

看到校園有馬兒出沒，不少網友開玩笑，大讚這匹「天然除草機」模樣可愛，「什麼小馬吃草，是校工在維護草地」、「工友在除草啦！大驚小怪」、「馬主人：除草服務，大馬，一小時100元，小馬一小時50元」、「這除草機真可愛」、「超棒的耶！給動物吃，天然除草，牠們也能吃到最新鮮的，還能讓學生看看動物，不然現在說真的，很多學生認不出動物的種類」。

而見到回憶中熟悉的夥伴，校友們紛紛跳出來解答，指出輔英科技大學（昔輔英技術學院）校園20年前就曾見迷你馬身影，是兩匹由校董飼養的校馬，其中一隻則不幸過世了，且不只馬兒，還常見有天鵝、老鷹等動物，「輔英，校董養的，之前還有老鷹」、「輔英還有其他小動物，慈母湖裡也有好多隻天鵝」、「以前念書的時候，還常在下午看到放飛老鷹，從山頭的老董豪宅飛到操場」、「以前還有傳說，說校董家裡有海豚」。

對此，許多在地人更加碼指出，位於附近的中山工商也有不少羊兒，常常群體出沒，景象十分逗趣，「對面的中山工商也有養羊，但我就學期間一直沒走去看就是了」、「以前附近的私立工商還養了一群羊，升旗還會一群走過去」。