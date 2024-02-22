挺過專案輔導 高苑科大改名台鋼科大

高雄高苑科大2年前被列專案輔導學校，在台鋼集團挹注5億資金後順利存活，成為國內第一所解除教育部專業管理的科大，台鋼集團在入主學校後正式向教育部申請更名，正式更名為台鋼科技大學，昨日舉辦更名揭牌，未來集團的雄鷹棒球隊、獵鷹籃球隊也將進駐校園，台鋼科大董事長林輝政表示，未來將與科學園區合作，積極招生 。

高苑科技大學在2022年初被列為專案輔導學校，去年新生註冊率僅剩15.7%，台鋼集團逐步挹注4.8億資金改善學校財務，校方去年7月函報教育部改名計畫申請案，年底通過後更名為台鋼科技大學。今日校方舉辦更名揭牌儀式，教育部技職司副司長柯今慰、高雄副市長林欽榮及立委邱志偉、邱議瑩等人均出席。

台鋼科大董事長林輝政表示，高苑科大在高峰期曾有1萬2千名學生，在少子化浪潮下被列為專輔學校，無法對外招生，學生一度剩下1200人，所幸台鋼集團資金挹注，去年5月成為台灣第一所退出專案輔導的學校，目前朝向 「開源、節流、招生」3大方向，密切與高雄科學園區合作，也縮小學校規模至7個系所，對外也積極招生。

未來台鋼科技大學將有台鋼雄鷹職業棒球隊、台鋼獵鷹籃球隊進駐使用校內場域，作為球隊訓練基地，也有球員宿舍綜合大樓。校長陳天惠表示，台鋼集團入主學校是讓台鋼科大「重新擦亮招牌」，校內163位教職員工不會失業，學生也能與專業球員交流切磋，校內休閒運動系下學年度已接近滿招。