課本亂畫反被老師看出潛力！他成漆作裝潢國手為台奪金 還將赴法爭光

2023年11月，萬能科技大學室內設計與營建科技系學生李俊誠，以漆作裝潢職類國手身分，代表台灣出征有「技職亞運」之稱的亞洲技能競賽，奪下金牌。

許多漆作裝潢選手，都是國中時期，開始接受美術或設計訓練，但李俊誠在高中以前，只是單純喜歡繪畫，從未接觸相關課程，他的設計天分，其實是上課時，在講義上素描老師教課的模樣，意外被發掘。為何他沒被責備，反而讓師長看出潛力？

升學補習班的課堂上，學生們專心聽講，針對老師提到的重點，在講義上寫下筆記。

乍看之下，雙眼盯著講義的李俊誠，似乎也在振筆疾書，不過，他筆下所呈現的，並非課程筆記，而是一幅素描，畫中的主角，是講台上的授課教師。

憶及當年在補習班課堂上畫老師，被老師當場「抓包」的往事，李俊誠笑稱，「我是認真畫的喔！」當老師發現，李俊誠沒專心聽課，還把自己當模特兒畫素描時，不僅沒生氣，還對李俊誠說，「我覺得，你應該去讀設計或美術。」

當時，李俊誠完全沒想到，老師這句話，竟讓他走上漆作裝潢國手之路。

對多數人來說，「漆作裝潢」是個有點陌生的名詞，但其應用領域十分廣泛，舉凡室內設計、天花板和牆面的塗裝，或是藝術彩繪、電影美術，都需要用到漆作裝潢相關技巧。

以室內設計為例，根據勞動部和台灣設計研究院分析，由於該產業具備技術密集、高度客製化，以及不易受到產業外移影響等特性，加上數位軟體的應用，使室內設計全面轉型為多元產業，估計未來人才需求仍相當高。

後發先至嶄露頭角，拿下全國技能競賽金牌

當初補習班老師「讀設計或美術」的建議，猶如推了李俊誠一把，讓從小就喜歡繪畫、觀察建築的他，確立了升學方向，進入泰北高中室內空間設計科就讀。

開始接觸設計領域後，李俊誠才發現，學習設計，必須先藉由練習繪畫作為基礎；因此，高一一整年，李俊誠陸續學了素描、水彩、油畫等多種技巧，作品也頗受老師肯定，讓自己的繪畫天分，找到了舞台。

一開始，李俊誠並未打算朝漆作裝潢選手發展，但，巧的是，他的教室隔壁，正好就是選手練習室，由於熱愛繪畫，李俊誠路過練習室時，都會觀察選手的作品和作畫技巧，久了以後便開始覺得，自己或許也有成為選手的潛力。

有別於多數選手，是從國中或高中一年級，就開始接受訓練，高二才獲得參賽機會的李俊誠，雖然起步晚，卻後發先至，接連在分區和全國賽嶄露頭角，拿下第51屆全國技能競賽漆作裝潢職類金牌，並於高中畢業後，進入萬能科大室內設計與營建科技系，繼續精進相關技能。

補習班老師「讀設計或美術」的建議，猶如推了李俊誠一把，讓從小就喜歡繪畫、觀察建築的他，確立了升學方向。勞動部勞動力發展署技能檢定中心提供

慢工出細活風格，竟差點讓自己在比賽中栽跟頭

據第43屆漆作裝潢國手、李俊誠的培訓老師宋侑蓁觀察，李俊誠屬於慢工出細活的選手，「他可以靜下來，專注地把每個項目處理好，但速度比較慢。」

細心是優點，但「速度」仍是漆作裝潢競賽的關鍵，在2023年亞洲技能競賽的賽場上，速度不夠快，差點讓李俊誠栽了跟頭。

本次在阿布達比登場的亞洲技能競賽，漆作裝潢職類選手，必須完成貼壁紙、繪製主圖案、畫門片，以及競速（用滾筒上漆）等多個項目。其中，占總分逾40％的主圖案，是最花時間的項目，其他參賽選手，都在賽程首日，開始繪製主圖案，李俊誠卻因在壁紙項目，花了太多時間，導致主圖案進度大幅落後。

「（主圖案進度落後）這是很嚴重的事情！」回想當時的情況，李俊誠解釋，繪製主圖案，估計會花掉整個賽程一半的時間，如果進度落後，恐導致時間不夠用，無法完賽。為此，他與培訓老師討論後，於比賽首日當晚，擬出一份流程表，在後續賽程中嚴格「照表操課」，才把落後的進度補回來。

有趣的是，原本最讓李俊誠擔心的主圖案，最後竟成為他奪金的關鍵。這次的主圖案項目，選手須繪製一座阿布達比當地的建築，就最終結果而言，李俊誠的作品，無論是色彩飽和度、細膩度，都達到評審要求，一舉拉高總分，讓他順利摘金。

這次的主圖案項目，選手須繪製一座阿布達比當地的建築，就最終結果而言，李俊誠的作品，無論是色彩飽和度、細膩度，都達到評審要求。勞動部勞動力發展署技能檢定中心提供

9月出征法國里昂國際賽，與歐洲「快手」對決

接下來，李俊誠將在9月，出征法國里昂國際技能競賽。宋侑蓁分析，國際賽的頭號對手，是來自歐洲的選手，尤其是英國，「他們速度很快，先完成作品，就有時間回頭修正細節。」

李俊誠也形容，歐洲選手的動作，「快得像機器人一樣」，目前在勞動力發展署桃竹苗分署，進行移地訓練的他，正積極備戰，盼改善速度較慢的弱點，提升奪牌機率。

回顧自己因補習班老師的一句話，選擇踏入室內設計領域，進而成為漆作裝潢國手的過程，原本表情一派淡定的李俊誠，突然露出頑皮笑容透露，他的國中班導師曾勸他，「千萬不要去讀設計」，但他還是違背了老師的期望。

「我覺得，他（國中班導）這樣講，我更要去。」看似寡言、溫和的李俊誠，不經意地流露出一絲叛逆；然而，正是這股叛逆，讓他得以發揮天分，走出一條屬於自己的路。

（本文出自2024.02.12《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）