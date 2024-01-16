聽新聞
test
0:00 / 0:00

五專完全免試入學 28校首試辦

聯合報／ 記者李芯／台北報導

技專校院招生策略委員會昨宣布，一一三學年度起首次試辦無須採計國中教育會考成績的「五專完全免試入學」，共廿八校、一百二十六個科組辦理單獨招生，提供除護理科外的一七九三個招生名額。教團表示，近年五專招生情況都不錯，完全面試入學對已經決定未來志向、想選擇五專的孩子而言是好事。

一一三學年度，五專將增加一項免試入學管道，由國立台東專科學校及廿七所私立五專學校，辦理單獨招生，招收對象限應屆畢業國中生，且僅能選報一校科組志願。五專完全免試入學的特色，就是不採計國中教育會考成績，如報名人數超過各校招生名額，會進行超額比序擇優錄取。

若再加上全國一區、填志願依序分發的「優先免試入學」，及分為北、中、南三區辦理招生的「聯合免試入學」，學生若想就讀五專，共有三種免試入學管道。但優先免試入學的多數學校、聯合免試入學所有學校，皆有採計會考成績，反觀完全免試入學完全不採計會考成績，由各校訂定包含服務學習、均衡學習、多元學習表現在內等參採項目。

招策會綜合業務組組長邱玉婷說，近年五專招生情形穩定，註冊率大約都落在百分之七十到八十，考量二○一七年起高中職完全免試入學辦理情形，及學校端希望讓學生不採計會考就入學，決定於本學年度釋放完全免試名額；不過，競爭性比較高的校別或科別都未開放，例如國立學校僅台東專科學校開放，護理科則未在免試之列。

全教總高中職委員會主委林金財表示，五專試辦完全面試入學，對已經決定志向，想要選擇技職、技高、五專的孩子而言，當然是好事。

免試入學 國中教育會考 面試

延伸閱讀

基北區入學簡章公布！北一女、建中減招 4私立高職科停招

28校將實施五專完全免試入學 不包含護理科

五專完全免試入學招生今年首辦 28校參與

高中特招甄選入學91校參與 15校參採會考成績

相關新聞

搬桌椅互砸對罵…嘉義某高職2學生課堂衝突 校方：皆為長期輔導個案

嘉義區某高職2名學生在本月12日午間課堂上，因對授課內容有不同意見發生口角，隨後2人互丟桌椅，衝突畫面還被放上網路。校方...

五專完全免試入學 28校首試辦

技專校院招生策略委員會昨宣布，一一三學年度起首次試辦無須採計國中教育會考成績的「五專完全免試入學」，共廿八校、一百二十六...

28校將實施五專完全免試入學 不包含護理科

技專校院招生策略委員會規畫五專完全免試入學招生，無須採計國中教育會考成績，共有28校、126個科組辦理招生，其中不包含護...

五專完全免試入學招生今年首辦 28校參與

為持續推動五專升學進路免試精神，技專校院招生策略委員會規畫五專完全免試入學招生，無須採計國中教育會考成績，共有126個科...

竹苗高中職不足 今年增4班拍板

竹苗地區高中職員額不足，行政院副院長鄭文燦昨與三縣市首長開容量政策會議，拍板從113學年起國立學校增加4班，缺額不以初步...

養殖重鎮雲林竟無水產系 北港農工和海大創設海洋教室

雲林沿海是養殖重鎮，長久來卻一直缺乏培育養殖人才，多年前地方曾爭取海洋大學到北港設立分校或分班，但最後因土地問題無法具體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。