五專完全免試入學 28校首試辦

技專校院招生策略委員會昨宣布，一一三學年度起首次試辦無須採計國中教育會考成績的「五專完全免試入學」，共廿八校、一百二十六個科組辦理單獨招生，提供除護理科外的一七九三個招生名額。教團表示，近年五專招生情況都不錯，完全面試入學對已經決定未來志向、想選擇五專的孩子而言是好事。

一一三學年度，五專將增加一項免試入學管道，由國立台東專科學校及廿七所私立五專學校，辦理單獨招生，招收對象限應屆畢業國中生，且僅能選報一校科組志願。五專完全免試入學的特色，就是不採計國中教育會考成績，如報名人數超過各校招生名額，會進行超額比序擇優錄取。

若再加上全國一區、填志願依序分發的「優先免試入學」，及分為北、中、南三區辦理招生的「聯合免試入學」，學生若想就讀五專，共有三種免試入學管道。但優先免試入學的多數學校、聯合免試入學所有學校，皆有採計會考成績，反觀完全免試入學完全不採計會考成績，由各校訂定包含服務學習、均衡學習、多元學習表現在內等參採項目。

招策會綜合業務組組長邱玉婷說，近年五專招生情形穩定，註冊率大約都落在百分之七十到八十，考量二○一七年起高中職完全免試入學辦理情形，及學校端希望讓學生不採計會考就入學，決定於本學年度釋放完全免試名額；不過，競爭性比較高的校別或科別都未開放，例如國立學校僅台東專科學校開放，護理科則未在免試之列。

全教總高中職委員會主委林金財表示，五專試辦完全面試入學，對已經決定志向，想要選擇技職、技高、五專的孩子而言，當然是好事。