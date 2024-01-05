臺北城市科大攜手西門子 舉辦數位人才培育高峰論壇

臺北城市科技大學資工系舉辦國家數位人才培育落地高峰論壇，邀請國際工業巨頭德國西門子公司，聚焦在培育產業跨域數位人才教育的重要性。希望透過此次高峰論壇，為臺灣的數位轉型與人才培育打下堅實的基礎，為國家的長期發展提供強大的支持。

西門子臺灣代表陳國青秘書長透過這次國家數位人才培育落地高峰論壇，深入分析德國及西門子師徒制教育在數位化時代的適用性及重要性，這次活動更著重在這一項新模式的教育方式如何與現代化教育進行融合，進而循序漸進培養出能呼應未來強調跨領域整合的章魚型人才。

臺北城市科技大學董事長鄭逢時和校長馮美瑜指出城市科大高度重視數位教育和產學合作，校長馮美瑜表示，資工系的特色培育出大數據、人工智慧、物聯網的運用人才，透過這次國家級的高峰論壇，了解趨勢和產業接軌的策略，透過產官學對話，提升國際素養和競爭力，希望未來與政府及產業界能有更深入合作。

在數位化快速發展的年代，人才是國家最重視的寶貴資源。未來，將持續致力於打造一個強健的數位教育環境，期待透過產、官、學三方密切支持與協作，共同培養能面對未來挑戰及具國際化的跨域型人才。此次論壇將是非常關鍵的一步，朝著實現台灣數位未來的願景邁進。透過跨部門及跨領域合作與知識共享將能夠為臺灣的數位化進程帶來顯著的進步。