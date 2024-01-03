高美醫專廢校5年 地方盼設施活化

高雄美濃的高美醫專不敵少子化衝擊5年前停辦、最終解散，校園荒廢至今，地方都期待校園與其硬體設施能活用，盼成立大型長照機構照顧長者，議員建議，校舍改建成遊客中心或旅館，有助地方觀光發展。

教育部表示，高美醫專校地為該法人自有地，依法解散後隨即辦理清算作業。

高美醫專去年8月首度遭法拍卻流標，房產業者認為學校基地為特定農業區特定目的事業用地，不經營學校只能回復農地狀態，用途受侷限，難吸引人投標。校園荒廢、雜草叢生，地方居民直呼可惜。

美濃區合和里長林作松表示，校園圍籬林木高達30公尺緊鄰校園民宅，若不修整若遇颱風恐波及民宅，里長會報建議多次都沒人處理，建議校舍分租，改成類似社宅功能的宿舍或長照機構，放著不利用太可惜。

美濃區長謝鶴琳也表示，當地居民高齡化嚴重，隔鄰屏東縣里港鄉原土庫國小信國分校舊址，已興建住宿式長照機構園區，高美改建成長照機構應可行，非常期待有大型長照機構成立。

市議員林義迪認為，旗山、美濃觀光遊客多，缺乏大型住宿設施，部分校舍改建成遊客中心或旅館，將有助於地方觀光發展。