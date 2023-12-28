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城市科大52週年校慶 金牌數總獎牌數全國第一

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
城市科大52周年校慶登場，國內外競賽表現亮眼，金牌數總獎牌數全國第一。圖／紅樹林有線電視提供
城市科大52周年校慶登場，國內外競賽表現亮眼，金牌數總獎牌數全國第一。圖／紅樹林有線電視提供

城市科大52周年校慶登場，頒發10位傑出校友和城市之光獎項，城市科大師生在國內外競賽表現亮眼，今年獎牌高達近200面，工學院在瑞士日內瓦國際發明展、韓國首爾國際發明展、波蘭國際發明展都有亮眼成績，金牌數總獎牌數全國第一。

另外為了留住優秀人才，照顧同仁辛勞，城市科大宣布全面加薪，跟進明年元旦軍公教加薪4%，比照公立大學，教師加4%，助理教授以上的學術研究加給調高15%，講師調高4%；行政職員全面加薪4%，編制外人員包括工友在內，一併比照加薪，要做一個幸福職場典範。

校慶熱門攤位還有烘焙學程師生特製國宴客家擂茶巧克力、國宴桂圓威士忌巧克力和國際比賽義式現打冰淇淋，讓貴賓品嘗國宴級甜品。現場作品，包括觀光系學生在校園金質旅遊行程設計競賽拿下大獎，還有多項競賽有好成績，資工系合作南亞科半導體人才培育學院，產學合作創造雙贏，現場不僅是校慶相當熱鬧，更展現出城市科大學生就業的軟硬實力。

大學生 發明展

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