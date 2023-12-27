台科大首創技職賦能研究中心 開發角色模擬情境化課程

國立台灣科技大學首創「技職賦能研究中心」透過科技和學習策略，如運用虛擬實境、擴增實境等技術結合技職教育實作課程，開發虛擬實境照護學習系統，提升學生自我學習力並讓課程更有趣。

台科大技職賦能研究中心主任陳素芬表示，技職賦能研究中心是台灣第一個與技職相關的國際頂級研究中心。中心結合數位化、情境化學習，打造技職人才培育環境，與高職、技專及職場銜接，開發課程並辦理活動，更建立多個數位平台，如行動素養導向數位課程建置，或是運用遊戲化學習，提高學習動機和成效，解決學用落差的問題。

陳素芬舉例，如「沉浸式VR虛擬實境產科照護學習系統」、「同步視覺－觸覺回饋虛擬實境護理學習系統」，就是結合技職教育相關實作課程，學生可運用VR虛擬實境及同步視覺－觸覺回饋技術體驗產婦照護情境，並模擬護理師、孕婦的不同角色和視角。

技職賦能中心專案教授劉為開表示，虛實整合技術可增進學生學習成效與興趣動機，也讓學生們更有創造力與同理心，透過護理系同學實際課程實證研究後，證明系統確實具強化學習成效、增進學習興趣的實際效果。

此外，台科大數位所所長王嘉瑜則結合氣候議題，開發「關鍵時刻」線上遊戲，學生可以在遊戲中參與國際環境會議，透過扮演不同國家，體會氣候變遷議題所面臨的困難與挑戰。

王嘉瑜說，遊戲將學生設定在巴黎協定背景下擔任各國領袖，共同協商制定氣候變遷的策略，學生們可以更了解不同國家所面臨的氣候議題和困境，並思考如何解決，如何在在有限的資源下分析全球暖化的影響，並在發展經濟、減少碳排放、和環境保護等方面，運用有限資源作出決策和跨國合作。

台科大表示，技職賦能研究中心透過開發數位情境化課程提升學生的學習體驗，期待創新教育模式能夠在未來推動更多領域的發展，培養出更多具有實際能力和創造力的人才。