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朝陽科大鄭道明 獲傑出校長獎

聯合報／ 記者黃寅／台中報導
朝陽科技大學校長鄭道明（中）榮獲「私立學校傑出校長獎」。圖／朝陽科大提供
朝陽科技大學校長鄭道明（中）榮獲「私立學校傑出校長獎」。圖／朝陽科大提供

朝陽科技大學校長鄭道明獲得中華民國私立文教協會，頒給第3屆「私立學校傑出校長獎」，表彰在他帶領下，朝陽連續7年蟬聯英國泰晤士高等教育世界大學排名全球最佳大學，還榮登QS 2024世界大學永續排名，是全台私立科大唯一進榜。

除了這座獎，他近日也獲得全球企業永續傑出人物獎，也曾是美國波特蘭PICMET科技管理傑出領袖獎的亞洲唯一得獎者。頒獎典禮，他由考試院長黃榮村手上接下獎座。

鄭道明2015年出任朝陽科大校長，以打造國際化校園，成為世界級大學作為願景。該校已與超過640所海外學校簽訂學術合作協議，積極推動「千人海外體驗學習計畫」，每年獎助千名學子出國。

近年受少子化浪潮衝擊，朝陽科大招生仍不墜，斥資7億元成立航空學院，打造一條龍情境式航空教育環境，除本國生歡迎，香港、馬來西亞、越南等國學生也有意就讀。

朝陽科大董事會肯定鄭以精準眼光及卓越治理，展現舉足輕重的社會影響力，更將學校帶向新高度。鄭道明說，「追求卓越，成功相隨」是他的座右銘；朝陽科大歷經30年努力，已擁有國際學術聲望，榮耀歸功全體師生，很高興因傑出校長獎，讓更多人看見朝陽的卓越。

馬來西亞 黃榮村 願景

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