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魚塭之子蕭宏偉培養電機專長 考15證照獲技職奧斯卡獎
吳鳳科大電機工程系4年級學生蕭宏偉取得15張乙、丙級及國際證照，今年獲教育部頒發全國技職傑出證照達人獎，等同於拿到技職教育界的「奧斯卡獎」，校友會理事長蔡坤霖今天代表校友會頒發2萬元獎學金及獎盃，也鼓勵鼓勵學弟妹繼續為校爭光。
蕭宏偉說，他來自養殖漁業家庭，因為見證了家人在艱苦環境中努力工作的毅力，這樣的家庭氛圍激勵著他，相信辛勤努力才能獲得豐碩成果，因對電機有興趣考取多張證照，雖已獲得企業聘用邀約，但他決定先攻讀研究所，學習更多專業知識，培養解決複雜問題的能力。
蕭宏偉也說，他在高中時就專精技能競賽，但放棄就讀國立科大機會，特地選擇就讀吳鳳科大電機系，對電機很有興趣，也擔任電機系系學會會長連任兩屆，因受學長啟發，他期許自己要獲得技職之光榮耀，考取5張乙級、7張丙級，加上其他國際證照共15張。
吳鳳科技大學校長蔡宏榮說，學生擁有一技之長能成就人生價值，學校積極培訓學生，協助考取多張乙級證照，同時也提供業界實習機會，培育學用合一的人才，期望能將吳鳳科大打造成技職典範，培育更多國家社會需要的人才。
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