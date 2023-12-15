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瑞芳高工技職新潮流 空間測繪科雙語創新學習

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
新北市立瑞芳高工邀了一群貴賓前來體驗空間測繪科公開觀課，要讓貴賓們不僅了解了教育現場的專業實踐，更深入觀察了技職青年在專業實作上所展現的潛能。 圖／觀天下有線電視提供
新北市立瑞芳高工邀了一群貴賓前來體驗空間測繪科公開觀課，要讓貴賓們不僅了解了教育現場的專業實踐，更深入觀察了技職青年在專業實作上所展現的潛能。 圖／觀天下有線電視提供

新北市立瑞芳高工在教育掀起了一股嶄新的能量，今(15)日特邀了一群貴賓前來體驗空間測繪科公開觀課，要讓貴賓們不僅了解了教育現場的專業實踐，更深入觀察了技職青年在專業實作上所展現的潛能，兩堂課程皆以雙語模式進行，呈現出學校在技職教育中的新風貌。

兩場公開觀課成為焦點，分別是空間測繪科一年級的職科數學課程以及空間測繪科二年級的工程測量實習課程。數學課程以窮舉法為主題，透過多格骨牌教具進行雙語教學。而工程測量實習課程則專注於全站儀的操作與應用，同樣進行雙語同步教學。

教務處教學組黃煥升組長表示，數學課程中透過多格骨牌的引導，讓學生深入了解窮舉法的應用，並透過骨牌謎題來探索密鋪平面，啟發對數學之美的欣賞。同時，透過雙語教學融入Kahoot進行遊戲化學習，孩子不僅掌握基本的英文單字，更能夠勇敢地流利表達自己的想法。

在工程測量實習課程中，學生不僅學習全站儀各部件的中英文名稱與功能，透過測量高階儀器模擬器，讓孩子在互動中更學會使用英文進行全站儀操作與應用程序的技巧。

空間測繪科科主任李銘哲表示，面對來自歐美的高階尖端儀器和設備，尤其是國際間推動無人機國家隊的發展趨勢，學校強化雙語教學，將會讓就讀技職孩子更易、更快地理解、應用和創新測繪技術，為未來的發展做好準備。

瑞芳高工校長潘泰伸則表示，透過這樣的雙語教學模式，我們致力於為就讀技職孩子打造更全面的專業知識和國際競爭力，為他們未來的發展奠定堅實基礎。

這次活動讓與會者深刻體驗了瑞芳高工在技職教育領域所做的努力，並看到了學生們在雙語教學下的積極成長和學習成果。這股教育革新的力量，為未來的教育發展開創了一條充滿活力的道路。

瑞芳高工 公開觀課 英文

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