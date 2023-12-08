大榮中學飛機修護科攜手漢翔 培育航太產業明日之星

位處南部地區航空維修人才培訓教育的大榮中學－飛機修護科，獲得漢翔航空工業公司的辦學肯定，攜手透過產學合作模式，札根技職教育發展新模式，規劃升學就業一條龍。

位於高雄市鼓山區的大榮中學與國內航太產業龍頭－漢翔航空6日簽署合作備忘錄，簽約儀式由漢翔人力資源處長蔡坤機、大榮中學校長張簡助立共同簽署，雙方透過這次合作，共同攜手開拓航太產業未來，為產業製造與人才訓練注入新活力。

蔡坤機表示，大榮中學擁有飛機修護科(含機體、航電、發動機和機械加工等)全方位航空專業教室，並採實用性教學，具有堅強師資陣容，歡迎對航太產業有興趣學生加入，挹注優秀新血人才。

張簡助立說，漢翔公司擁有完善培訓機制、優渥福利待遇，是有志從事飛修工作者首選，感謝漢翔公司給予大榮中學飛機修護科就業機會，與國內航太產業界龍頭結盟、培育產業未來之星，共同推動「航太產業人才培育計畫」，讓學生在校所學技術透過實習訓練與業界接軌，加強技職學生就業競爭力，培養航空製造業專業人才，共同為「國機國造」目標努力，落實12年國教適性教育精神。

配合教育部108新課綱強調以「跨領域」多元技職札根，大榮中學近年與各不同產業公司合作推動「跨領域產業科技專班」，提供每學期10K~12K獎助學金，培育跨領域人才，並輔導畢業生參加「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」，就業3年可補助36萬就業就學基金，量身打造無縫接軌學用合一學職生涯。