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高職生才藝傳承 競賽獎牌抱不完
高雄市中山工商112年全國語文競賽，教師賴曉萍、戴文正、汪桂蘭指導學生勇奪客語、萬山魯凱語、阿美族語朗讀3特優，校長林昭億稱讚「3人是學校伯樂」；另屏縣恆春工商電子科主任林維寬與妻子許斐菁，成立遙控飛行機社多年，日前帶學生參加全國智能科技創新大賽，並在智慧小車競速賽包辦金銀銅牌。
「好人才需伯樂發掘！」林昭億指出，戴文正指導戴佳揚獲得萬山魯凱語朗讀特優；足球隊員汪李劼由汪桂蘭指導，捧回阿美族語朗讀特優獎；愛唱客家歌謠的鍾秀妃，則是賴曉萍挖掘、調整發音，拿下客語朗讀特優。
鍾秀妃說，身為美濃人對客語不陌生，國小就四處征戰，原本都參加客家歌謠演唱，但教師賴曉萍發現她聲音甜美、對客語有熱情，很適合朗讀，便建議轉換跑道，她也勇於挑戰，不斷調整發音與聲情，終於拿下客語朗讀特優。
恆春工商林維寬說，妻子許斐菁擔任資訊科主任，兩人10年前就在學校和恆春國中開設遙控飛行機社團，透過賽事和產攜合作，激發偏鄉學生學習興趣。
林維寬說，身為無人機玩家，知道這是產業趨勢，經過長期投入並與科大產攜合作，學生中已有約30人進入日月光、鴻海，或進入國軍無人機中隊，看見學生成就，在無人機產業發光發熱，讓他相當欣慰。
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