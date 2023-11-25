雲科大發表無方向盤智慧電動車 全車MIT展實力

雲林科技大學從2010年開始投入智慧電動車技術研究及研發成果導入量產，「雲科1號」今天亮相，校長楊能舒表示，全車MIT，車外型、內裝設計及採用無方向盤全自駕技術。

雲林科技大學今天舉辦33週年校慶，並發表「雲科1號」智慧電動概念車，展示雲林科技大學在智慧電動車領域成果，同時宣告雲科大智慧電動車產業服務與人才培育中心正式成立。

楊能舒表示，學校從2010年開始投入智慧電動車技術研究及研發成果導入量產，2018年成立雲科大e-Team汽車產業聯盟，今年更獲得教育部新台幣1.3億元支持，持續發展智慧電動人才培育、技術研發及產學整合導入產業等目標。

楊能舒指出，「雲科1號」全車MIT，結合雲科大所研發10幾項技術和配合廠商的產品，車外型、內裝設計及採用無方向盤全自駕技術。

聯電前副董事長宣明智認為，產業的結構改變，電動車產業是打群架，大家一起來，「雲科1號」就是最佳典範，展示產學合作的成果。

雲林縣長張麗善說，智慧電動車產業是趨勢，因此縣府與雲科大合作，規劃在雲科大校區南側至龍潭南路以西、面積約328公頃腹地打造斗六電動車產業園區，全案已完成公開展覽，雲林縣都市計畫委員大會專案小組正在審查，力拚明年上半年提交至內政部都委會送審，預期2025年可動工。