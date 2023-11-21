保送國立大學！捨高中選職校鑽研烘焙 花蓮高農生獲金手獎

國立花蓮高農食品加工科三年級學生邱俊紳，對烘焙很有興趣，放棄普通高中錄取機會，選讀高職鑽研烘焙，發掘對食品檢驗的長才，不但考取專業證照，也在技藝競賽奪下金手獎。

邱俊紳說，沒有任何烘焙背景，家裡也沒有人在食品領域工作，但從小就對手作蛋糕、餅乾很有興趣，覺得親手做出美味餅乾跟朋友分享很有成就感，國中參加技藝班就確定未來要走烘焙科系。

高職3年期間，邱俊紳學習所有烘焙技巧，意外發現自己對化學類、生物類等需要理解的科目很在行，他說，比起大家都會的烘焙，在化學領悟力比同學更在行，發現自己的亮點，也讓他更有自信擔任選手。

今年5月選上國手後，開啟每天8小時以上的訓練，邱俊紳說，食品檢驗分析職種除了實驗器材操作，花更多時間在理論、公式理解，大部分時間都在實驗室反覆操作，比起死背，更重視理解背後原理。

國立花蓮高農相隔10多年再次籌辦農業類技藝競賽，邱俊紳說，即便有著「主場優勢」，比賽當天仍是緊張到手抖個不停，所幸很快找到應考節奏，先完成有把握的題目，很幸運能拿下食品檢驗分析職種金手獎第3名。

技藝競賽金手獎選手，可獲保送國立大學資格，邱俊紳說，未來會選擇國立屏東科技大學食品科學系，希望未來能在食品檢驗領域發展，尤其現在食安意識高漲，剛好對檢驗工作也有興趣，不排斥長時間待在實驗室。

國立花蓮高農今年共有奪下3項金手獎，還有農經科勞思惠奪農經科職種金手獎；森林科學生許芳綺獲森林職種金手獎，另有造園景觀、畜產保健、森林、食品加工職種等6項優勝，團體項目獲森林職種第2名、食品檢驗分析第5名。