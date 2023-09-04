明年免學費 私高招生逆勢爆滿

明年二月起高中職全面免學費，政策尚未上路就已出現副作用。以往難滿招的私立高中普通科，今年卻開紅盤，甚至有私中較去年多招一個班；高中校長解讀，此現象當然與明年補助學費有關，但也擔憂學費全免，不僅技術型高中優勢不再，台灣長期處於「重高中、輕高職」環境下，恐加速高職滅亡。

教育部自一○三學年度起推動高中職免學費，僅高職生不分公、私立學費全免，公校生每學期可獲補助六二四○元、私校生每學期二四四二三元；高中職普通科、綜合高中學術學程僅家戶年所得低於一四八萬元者可獲補助。

政府藉政策提升學生選讀高職意願，高職生一度占六成、高中生四成；但近年受社會風氣影響，三年前高中職生占比出現「死亡交叉」，一一一學年全國五十六點八萬名高中職生中，高職生僅廿七萬人、約百分之四十七點六，人數持續下跌。

行政院宣布明年二月起取消學費排富條款，估十一點三萬人受益，卻已影響今年高中職免試入學放榜結果。全國私立中學聯盟輪值主席、台中市僑泰高中校長溫順德觀察，台中市有廿二所私立高中職，僅三所高職滿招，很多私校高職缺額較以往更多，私立高中普通科反而逆勢成長，有高中增班滿招，也有去年缺額學校，今年滿招或缺額下降。

桃園市私立啟英高中普通科，今年較去年多招三十名學生，將近多一個班，啟英高中校長彭昭勳表示，免學費是誘因之一，桃園市其他私中普通科招生人數也略有成長。但他強調，今年有六名普通科學生考取醫學系，辦學績效佳才是關鍵。

不過溫順德提醒，政府的政策、經費長期「重高中、輕高職」，「重普大、輕科大」，尤其高職的設備花費多，與高中經費補助相差甚遠，近年包含優化實作環境、業師協同教學補助經費也減少。一位不具名國立高職校長就分析，學費齊頭式平等，雖然落實十二年國教，但若再不靠政策引導學生看見高職，不僅會加速高職滅亡，也會衝擊基層人力。

教育部表示，將會持續透過國中畢業生適性入學宣導及職探體驗課程，讓國中生了解高中多元入學管道與專業群科內涵，並透過學習區完全免試入學資源挹注計畫、高職優質化及均質化等方案，加深國中生對技術型高中的認識與探索。