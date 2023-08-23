育秀盃烘焙競賽 台東專科學校獲1金1銅2優勝
國立台東專科學校食品科日前參加「育秀盃烘焙競賽」，獲1金1銅2優勝。學生的作品更結合花東在地特色，並讓麵包兼具風味及養生，校方表示，首次在大專組奪牌實屬不易。
台東專科學校今天發布新聞稿表示，8月12日在台北中華穀類食品工業技術研究所舉行的「育秀盃烘焙競賽」，從全台各大專院校隊伍中選出大專組5隊、高中職組4隊進入總決賽，台東專科學校食品科技科脫穎而出進入總決賽。5專4年級學生宋定誠榮獲高中職組金牌、4年級蔡恩宏獲高中職組優勝、4年級陳亭羽獲大專組銅牌、進修學制2專2年級黃少華獲大專組優勝。
宋定誠的作品「菊香遍野」創作理念來自台東茶飲店中的枸杞菊花茶，採用知本的油菊，並添加紅棗、枸杞、堅果，讓麵包兼具風味及養生。而作品「非你莫屬」為仿馬鈴薯外型製作的菠蘿麵包，內餡有馬鈴薯泥、鹹培根，還有台東鹿野的有機紅藜提升營養價值。「雲石之美」則結合花東在地特色，外型參考花蓮太魯閣美麗的大理石紋路製作而成。
宋定誠表示，這段期間老師幾乎每天都在工廠陪伴練習，一步步教導他們如何改進產品外觀及呈現方式，回到家後，更思考產品該如何改進，如果沒有老師和大家的努力，不會有今天這份成績。
蔡恩宏說，能藉比賽精進自己的能力，非常感謝老師的教導。陳亭羽提到，去年曾獲優勝，今年再接再厲，挑戰大專組，因此更加努力創作新的烘焙產品，經過長時間練習，總算更進一步，能獲得大專組銅牌是意想不到，希望學弟妹們能找到興趣，在專業領域發光發熱。
老師王姵文表示，今年學生再接再厲，力圖更上一層樓，更加努力創作新的烘焙產品，經過長時間準備後，首次在大專組抱回銅牌大獎，實屬不易，希望能讓學弟妹們向學長姐看齊。
老師康永岳表示，學生全心投入產品練習及改良創新，讓學生挑戰自我，提升自我學習能力，終於在比賽脫穎而出，獲得高中職組金牌及優勝殊榮，希望藉此鼓勵更多學弟妹發揮平日課堂所學，勇於挑戰，開創自己無限的學習潛能。
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