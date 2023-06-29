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QS世界大學排名 朝陽科大創佳績

聯合報／ 記者黃寅／台中報導
朝陽科技大學致力國際化，以成為世界級大學為辦學願景，有來自五大洲、廿個國家逾千名境外生。圖／朝陽科技大學提供
朝陽科技大學致力國際化，以成為世界級大學為辦學願景，有來自五大洲、廿個國家逾千名境外生。圖／朝陽科技大學提供

英國高等教育排名機構ＱＳ昨公布二○二四年世界大學排名，朝陽科技大學是全台唯一進榜的私立科技大學。校長鄭道明說，這是現有世界大學排名調查中，唯一包含就業力和永續力的排名，顯示學生深具全球就業競爭力。

鄭道明表示，ＱＳ排名以學術聲望、雇主評價、研究引用度、學生就業表現、生師比、國際教職員比、國際研究網絡、國際生、永續力等九項標準綜合評比，調查全球萬名學者及雇主，並以全球最大論文數據庫Scopus/Elsevier的學術期刊和論文引用數據分析。

除了首次進榜，朝陽科大在學生就業表現及雇主評價指標中表現傑出。

鄭道明說，朝陽科大以成為世界級大學為辦學願景，與超過六四○所海外學校簽訂學術合作協議，且有來自五大洲、廿個國家逾千名境外生，同時延攬十六國師資加入教學研究。

除了在ＱＳ排名表現亮眼，該校也連續六年登上英國泰晤士高等教育全球最佳大學排名，並進榜世界大學影響力、全球最佳年輕大學、全球新興經濟體大學、亞洲地區最佳大學、全球商業與經濟領域、全球電腦科學領域，以及全球工程領域排名。

鄭道明表示，學校開設卅個跨院系學程，提供人工智慧等四大領域微學程，強化學生多元學習與跨域實務能力。每年提撥上億元經費，開設五十門以上的創新教學課程，培育跨域菁英。

大學排名 英國

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