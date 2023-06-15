五專優先免試入學招生放榜 分發錄取率84.8%

112學年度五專優先免試入學招生今上午九時起放榜，並於五專優先免試入學招生委員會網站公告錄取榜單，開放免試生上網查詢。五專優免招生今年提供1.7萬個名額，最終錄取約1.4萬人，分發錄取率為84.8%、總招生率84.6%。

五專優先免試入學招生今天放榜，除了開放上網查詢外，也將同步發送簡訊通知結果，錄取生報到方式由各校自訂，請錄取生至委員會官網各招生學校報到資訊專區或逕向所錄取學校查詢。

技專校院招生委員會聯合會王錫福主任表示，112學年度五專優先免試入學招生計有38所公、私立技專校院，181個科組，提供1萬7055名招生名額。本學年度報名人數共1萬8344人，完成上網選填登記志願人數共1萬7024人。經電腦系統統一分發，錄取1萬4429人，分發錄取率為84.8%、總招生率84.6%。

免試生若對分發結果有疑義，可至委員會網站「下載專區」下載「分發結果複查申請表」，連同網路選填登記志願時自行列印留存之「志願表」，務必於6月15日17前，以傳真方式向委員會辦理分發結果複查，逾期恕不予受理。