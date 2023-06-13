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最莊嚴畢典？校門兩花牌釣出殯葬網紅4字祝福 網笑壞：青春告別式

聯合新聞網／ 綜合報導
台中一間學校校門口擺著兩座花牌，上頭分別寫著「終於畢業」、「『拿』麼厲害」。圖／翻攝自臉書社團「路上觀察學院」
台中一間學校校門口擺著兩座花牌，上頭分別寫著「終於畢業」、「『拿』麼厲害」。圖／翻攝自臉書社團「路上觀察學院

迎來一年一度的畢業季，學生們即將步入人生的下個階段。一名網友在臉書社團「路上觀察學院」曬出照片，只見台中一間學校校門口擺著兩座花牌，上頭分別寫著「終於畢業」、「『拿』麼厲害」，8字賀詞逗樂上萬網友，其外觀也引起熱烈討論。

貼文一出，網友們爭相逗趣回應，「乍看以為是⋯嚇了一跳」、「畢業也是一種告別式」、「明年花圈跟罐頭塔」、「為那已逝去的青春道別」、「旁邊要擺教科書塔」、「出校門要記得列隊撒『考卷碎紙』」、「告別考試生涯」、「拿麼厲害喔！」、「經過的時候也覺得不太吉利」。

沒想到，留言區更釣出擁有近4萬訂閱的殯葬網紅「冬瓜行旅（小冬瓜）」，並獻上「畢業快樂」4字祝福，搞笑情境笑壞不少網友。

不過，有內行網友解釋，「這個配色應該是喜事的不是喪事的才對，各位先不用急著獻花獻果啦」、「這是喜慶用的花牌！花牌！花牌！」、「認真說這玩意本來就可以用在畢業典禮，隔壁日本也會這樣用，甚至日本的版本還比這個更像」。

畢業典禮

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