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「天大地大台科大」揭秘 吉祥物是老虎、鴨子原因曝

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
為了讓更多人深入認識技職教育，台科大推出兩支影片，分別訪問系主任與學生們，調查台科大與技職學生的特色。本報資料照片
為了讓更多人深入認識技職教育，台科大推出兩支影片，分別訪問系主任與學生們，調查台科大與技職學生的特色。本報資料照片

為了讓更多人深入認識技職教育，台科大推出兩支影片，分別訪問系主任與學生們，調查台科大與技職學生的特色。影片中也出現許多有趣的答案，像是廣為流傳形容台科大的「天大地大台科大」，還有台科大的吉祥物老虎和鴨子 (Tiger Duck)，這是以老虎（Tiger）和鴨子（Duck）兩者讀音連起來接近「台科大」的諧音的吉祥物。

台科大教務長陳素芬表示，有別於一般的大學宣傳片，台科大希望透過快問快答影片，以輕鬆明快的方式，藉由老師與學生不同的觀點，讓更多人能一窺台科大的特色，了解技職教育及培育出的學生優點。尤其，在台科大就讀，理論與實務並重，除了專業知識的學習外，透過實作課程驗證理論知識，可達到更好的學習成效，未來可成為優秀的工程師和各領域的優秀人才。

陳素芬說，少子化的浪潮下，各大學都面臨更大的生源危機，尤其技職生越來越少，甚至已少於高中生，教職教育的精神更要向下扎根並廣為宣傳。她表示，這兩支影片的片長不長，節奏明快，希望符合時下年輕人的收視習慣，讓更多國高中生、家長、老師們、社會大眾，能對台科大和技職教育有更深的認識。

台科大系主任普遍認為，台科大的最大特色為，校園小巧機能強、國際化，學生多元。有趣的是，台科大學生們則是最多人提到「好吃的學生餐廳」，其次是工作機會多、資源多。而在學生特質部分，台科大系主任們普遍認為台科大的學生們，務實、實做能力強、素質好態度佳、積極有想法；同學們則認為台科大學生務實勤奮、友善樂觀、專業能力強。

台科大工管系學生賴玄耀說，台科大學生餐廳常聚集校內的同學們，也吸引外校的學生前來用餐。由於校園小，外籍生多，台科大校園或許是外籍生密度最高的校園，隨處都可以和外國人交談溝通，也是許多同學們在受訪時覺得台科大的特色。

台科大電子系學生潘宣伊表示，台科大同學們喜歡團隊合作，每個人也都很積極，雖然難免會遇到一些瓶頸，但還是選擇樂觀的方式去面對，此外，台科大和產業連結高，工作機會很多，出路很好。

另外，影片中也出現許多有趣的答案，像是廣為流傳形容台科大的「天大地大台科大」，還有台科大的吉祥物老虎和鴨子 (Tiger Duck)，這是以老虎（Tiger）和鴨子（Duck）兩者讀音連起來接近「台科大」的諧音的吉祥物。

台科大 鴨子 大學生

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