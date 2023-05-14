科大繁星新北197人上榜 瑞芳高工首位技藝金牌上台科大

112學年度科技校院繁星計畫推甄結果出爐，新北市共197名學生上榜，國立科大錄取率達4成，優於去年33.6%。其中瑞芳高工資訊科温冠華是全國電機電子群榜首、也獲技藝競賽金牌，這次放榜錄取國立台灣科技大學資訊工程系。

新北教育局長張明文說，科技校院繁星計畫是由各技高向科大院校推薦，至多可推薦15名專業群科應屆畢業生，在校學業成績排名前30%以內、全程均須就讀同一學校的學生便可參加甄選。教育局說，新北197名學生上榜，有79人錄取國立台灣科技大學、國立台北科技大學、國立台北商業大學、國立雲林科技大學等校。

瑞芳高工資訊科温冠華是全國電機電子群榜首，也是瑞工校史上首位技藝競賽金牌、繁星甄選榜首的雙料學子，他說當初就近入學、選己所愛，在學業、技能、證照、競賽、社團和志工服務，都有豐厚的成果，並錄取台科大資訊工程系。

三重商工進修部商業經營科黎姵均，白天至會計師事務所打工，學習會計帳務相關實務經驗，晚上到進修部念書，三年皆保持班上第一名，這次錄取北商大會計資訊系，也鼓勵學弟妹「相信可能，就會可能」。