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科大繁星新北197人上榜 瑞芳高工首位技藝金牌上台科大

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
瑞芳高工資訊科温冠華是全國電機電子群榜首、也是該校首位獲技藝競賽金牌，錄取國立台灣科技大學資訊工程系。圖／新北教育局提供
瑞芳高工資訊科温冠華是全國電機電子群榜首、也是該校首位獲技藝競賽金牌，錄取國立台灣科技大學資訊工程系。圖／新北教育局提供

112學年度科技校院繁星計畫推甄結果出爐，新北市共197名學生上榜，國立科大錄取率達4成，優於去年33.6%。其中瑞芳高工資訊科温冠華是全國電機電子群榜首、也獲技藝競賽金牌，這次放榜錄取國立台灣科技大學資訊工程系。

新北教育局長張明文說，科技校院繁星計畫是由各技高向科大院校推薦，至多可推薦15名專業群科應屆畢業生，在校學業成績排名前30%以內、全程均須就讀同一學校的學生便可參加甄選。教育局說，新北197名學生上榜，有79人錄取國立台灣科技大學、國立台北科技大學、國立台北商業大學、國立雲林科技大學等校。

瑞芳高工資訊科温冠華是全國電機電子群榜首，也是瑞工校史上首位技藝競賽金牌、繁星甄選榜首的雙料學子，他說當初就近入學、選己所愛，在學業、技能、證照、競賽、社團和志工服務，都有豐厚的成果，並錄取台科大資訊工程系。

三重商工進修部商業經營科黎姵均，白天至會計師事務所打工，學習會計帳務相關實務經驗，晚上到進修部念書，三年皆保持班上第一名，這次錄取北商大會計資訊系，也鼓勵學弟妹「相信可能，就會可能」。

南強工商觀光事業科張芯瑀表示，自己喜歡旅行選擇觀光科，取得PVQC專業英文詞彙能力國際認證、TOPIK韓文檢定證書、餐飲服務及飲料調製證照，也利用課餘時間在飯店或日式拉麵店打工，將學校所學到的專業技能運用到職場上，並順利考上國立高雄餐旅大學航空暨運輸服務管理系，延續對休閒產業熱情。

三重商工進修部商業經營科黎姵均錄取北商大會計資訊系。圖／新北教育局提供
三重商工進修部商業經營科黎姵均錄取北商大會計資訊系。圖／新北教育局提供
南強工商觀光事業科張芯瑀錄取國立高雄餐旅大學航空暨運輸服務管理系。圖／新北教育局提供
南強工商觀光事業科張芯瑀錄取國立高雄餐旅大學航空暨運輸服務管理系。圖／新北教育局提供

瑞芳高工 繁星 技職

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