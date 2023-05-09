蔣萬安上任第一間 內湖高工成立技術教學中心

內湖高工昨天成立台北市第9間技術教學中心，也是市長蔣萬安上任以來第一間，蔣萬安指出，過去成立8間技術教學中心，幫助8千名以上學生受惠，藉由產學合作，讓學生與業界快速接軌，更能滿足產業界尋找人才的需求，這也是北市一直以來推動技職教育目標與成效。

教育局統計，技術教學中心成立以來已開發45門課程，也邀業師入校授課，吸引8702人次學生參加，參訪業界學生共有1939人次，在業界實習學生有282人、培訓技能檢定5162人、培訓技藝能競賽1710人。

松山家商校長張瑞賓表示，成立技術教學中心對學生來講幫助很大，在校內就有很多機會來跟業界做實際接觸，掌握生態狀況；木柵高工校長李通傑也說，業界資源進入校園讓學生大開眼界，除了能將課程知識帶入實際所學，也讓學生了解業界最新發展。

蔣萬安表示，市府近年來不斷地推廣技職教育，希望未來能夠銜接到職場，滿足產業界尋才需求。

其中內湖高工設立空氣品質、能源管理平台，讓學生學習相關技能，因淨零碳排、節能減碳不只是北市目標，更是世界趨勢，這也是成立技術教學平台以來重要的里程碑。

目前台北市共有9間技術教學中心，南港高工有3間，分別為自動化技術教學中心、節能技術教學中心以及電動車技術教學中心；內湖高工有2間，分別為IoT物聯網智慧家電技術教學中心、智慧設施應用及維修技術教學中心；還有惇敘工商的車輛技術教學中心、松山工農工業機器人技術教學中心、木柵高工FPGA可程式化電路應用技術教學中心以及松山家商美學設計技術教學中心。