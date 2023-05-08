被指服儀規定過嚴 高餐大：專業養成

台灣學生聯合會指高雄餐旅大學長年侵害學生各項基本權利，包括服裝儀容規定、強制住宿、宿舍門禁晚點名及晨掃。校方回應，考量觀光餐旅及航空業有其服儀專業素養規定，學校與產業規格、國際教育對接，招生簡章及入學通知書皆有載明。

對於校方規定嚴格，有學生覺得要求太過時，也有學生表示認同。有學生提到，未來出路大多朝餐旅、航空業，制服要求是基本，就學穿制服也沒什麼不對，適度管理是可以接受的。

台學聯指出，依高餐大學生服儀禮節輔導實施辦法，學生入校須著校服，否則予以處分。儀容部分規定不得染非自然髮色顏色，男生頭髮不可過長，且男生不可蓄鬍。強制日間部大一學生住宿，晚上會進行集合點名，並實施夜間門禁；一、二年級學生須於一周內若干日清晨6時40分配合晨掃。

對此，高餐大說明，學校秉持與產業規格、國際教育對接，今年榮獲QS全球排名第38、亞洲排名第5，都是秉持專業信念、追求卓越的成果。目前在校內非專業課程期間，已開放學生可著休閒服混搭，服儀、宿舍規定不斷與同學溝通，朝更人性化管理調整。考量住宿同學安全，周日至周四晚間11點有點名，學生若有需要可請假。相關規定在招生簡章及入學通知書皆有載明，學生入學前已知悉，各校有其文化養成因素，希望外界以開放、尊重態度看待。