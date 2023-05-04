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和春技術學院5月10日停辦 18學生轉讀正修

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
和春技術學院將於明年五月正式退場。本報資料照片
和春技術學院將於明年五月正式退場。本報資料照片

教育部去年十月召開私校退場審議會，令和春技術學院於今年五月十日起停辦，也是私校退場條例自去年上路以來，首個停辦的私立大專校院。教育部表示，和春技術學院僅剩十八名學生需安置，均已安置到高雄正修科大就讀，和春也承諾，將針對安置學生每人每學期發放一點五萬元安心就學金。

教育部指出，至一一一學年，和春技術學院剩下六十九名學生，扣除應屆畢業生和自主休退學者，最終協助安置十八名學生到地理位置近、科系可對應的正修科大就讀，學生只要符合正修科大的畢業條件，畢業即可拿正修的畢業證書。

教育部也表示，經查學校編制內專任教師還有十人、編制外專任教師七人、軍訓教官一人、專任職員十人以及約聘職員十四人，共四十二人。後續將依學校停辦教職員工慰助金發給作業要點發放資遣、退休及離職慰助金，但學校目前還有資金，因此不會向退場基金申請墊付。

去年和春技術學院拍板停辦時程後，全體董事已進行改組。今年初一度傳出和春部分董事曾向公益董事會提出設校計畫書，擬改辦私立中學，但教育部表示，學校被勒令停辦，無改辦空間。

學校十日停辦退場後，依法將進行解散清算。教育部表示，學校退場清算後需將賸餘財產捐贈退場基金、中央機關、地方政府或公立學校，但目前法人尚未決定捐贈對象。

教育部 和春技術學院 私校

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