臺北城市科大攜手旅行社產學合作 首創旅遊專班

今年於政府解封之下，各地區的旅遊人潮爆增，觀光人力出現大缺口，因此，臺北城市科技大學攜手東南旅行社首創「東南旅遊專班」，以產學合作模式，由東南旅行社的專家到校協同教學，提供學生實習機會，企業從中挑選菁英，為疫情解封後的觀光新市場注入新血。

為了讓觀光人才不斷鏈，城市科大攜手東南旅遊創立「東南旅遊專班」，城市科大校長馮美瑜與東南旅遊李樹軍副董事長代表雙方簽訂產學合作，啟動人才培育計畫。

臺北城市科大校長馮美瑜表示，旅遊專班及實習旅行社正式啟動，學校將邀請旅遊業師協同教學，加速培養領隊導遊及國際票務人才，實習旅行社配合相關旅運經營課程進行實作，讓學生能夠做中學，一入學即成為被企業所需要的菁英。

東南旅遊副董事長李樹軍表示，東南旅遊成立於1961年，服務內容包含國內外團體旅遊、自由行、機票、訂房、票券、郵輪。全台46個門市據點，未來與城市科大合作後，會培訓學生航空訂位、旅遊規劃、導遊領隊能力、顧客服務能力等觀光旅遊業務之實務技能，也規劃同學在東南旅遊實習及就業機會。透過旅遊專班和實習旅行社，讓學生能夠快速掌握觀光業相關技能，就學即就業，學生能夠直接符合觀光業的核心需求，成為市場上搶手人才。