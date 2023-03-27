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主動爭取成為選手 東高學生犧牲假日成功晉級技競決賽

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
東石高中學生利用假日、放學時間到實習工場練習，今年參加全國技能競賽奪冠，為校爭光。圖／東石高中提供
東石高中學生利用假日、放學時間到實習工場練習，今年參加全國技能競賽奪冠，為校爭光。圖／東石高中提供

嘉義東石高中學生林嘉恩、李暐盛今年參加全國技能競賽拿下亮眼成績，分別獲得南區工業控制職類第1名、第5名，取得晉級全國決賽門票，今年8月將與全台好手同場競技；校長蔡吉郎說，東石高中老師張峻嘉、陳柏妤犧牲休假時間、默默付出，帶出許多優秀學生，為校爭光。

蔡吉郎說，林嘉恩與李暐盛入學成績雖不是頂尖，但進入電機科就讀後，對實作課程產生興趣，爭取選手培訓，不分日夜練習，就連假日也到實習工場接受老師密集訓練，獲得晉級決賽門票，期待林嘉恩與李暐盛持續精進，在全國技能競賽決賽取得佳績。

李暐盛說，他家在雲林縣口湖鄉，因國中時聽聞東石高中電機科技能競賽成績優異，所以選擇就讀東石高中，在課程中發覺實作興趣，努力爭取獲選為競賽選手，犧牲假日時間到實習工場練習，過程雖然很辛苦，但很值得，感謝老師用心指導。

校方表示，林嘉恩目前為二年級，家住嘉義市區，因對電機實作較有興趣，國中畢業便選擇東石高中電機科就讀，雖說假日夜間集訓過程辛苦，但是辛苦終有回報，感謝指導老師陪伴與鼓勵，未來會繼續跟隨學長們的腳步，再上一層樓爭取好佳績。

蔡吉郎說，東石高中有一群辛勤用心的師長，部分夜晚、假日默默付出，陪學生在實習工場練習，學生留下練習到多晚，老師就跟著留到多晚，為了在競賽中獲獎，大家都拚進去全力，無論是在學業測驗或是技藝競賽、檢定、專題製作，甚至升學都有傑出表現。

校方表示，職業科每名學生畢業前至少取得1張丙級相關證照，也積極訓練學生參加乙級證照考試，每年乙級證照通過率達9成以上，今年已有46名同學取得乙級證照，包括CNC銑床26位、室內配線17位、汽車修護3位，除升學額外加分外，也能擁有一技之長。

東石高中學生林嘉恩（後排右一）、李暐盛（後排左二）今年獲全國技能競賽決賽門票。圖／東石高中提供
東石高中學生林嘉恩（後排右一）、李暐盛（後排左二）今年獲全國技能競賽決賽門票。圖／東石高中提供
東石高中蔡吉郎（左）到場關心選手練習狀況並打氣。圖／東石高中提供
東石高中蔡吉郎（左）到場關心選手練習狀況並打氣。圖／東石高中提供
東石高中學生林嘉恩（中）、李暐盛（右三）在老師張峻嘉（左一）、陳柏妤（左二）指導下，獲全國技能競賽決賽門票。圖／東石高中提供
東石高中學生林嘉恩（中）、李暐盛（右三）在老師張峻嘉（左一）、陳柏妤（左二）指導下，獲全國技能競賽決賽門票。圖／東石高中提供

東石 嘉義

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