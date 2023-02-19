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網不解書包背「屁股以下」、掛滿娃娃？ 內行校友：莊敬標配

聯合新聞網／ 綜合報導

有網友不理解為什麼時下高中生要在書包上掛娃娃，還背得很低。圖擷自Dcard
有網友不理解為什麼時下高中生要在書包上掛娃娃，還背得很低。圖擷自Dcard

年輕族群有獨特的次文化流行，日前有網友發現在新北市新店區經常看到有同學在書包掛滿許多吊飾，還有人將書包「背得很低」，因此不解詢問「為什麼流行這樣背呢？」，有網友認為是年輕人的流行，還有校友解答是「莊敬標配」。

有網友在Dcard上PO出一張學生背著後背包的照片，表示除了吊飾很多之外，連長度也在屁股以下，甚至還有人「快到小腿」，原PO更訝異「來新店後很常看到」，因此不解詢問「真的很好奇為什麼流行這樣背呢？」

許多網友開玩笑表示，「下課後要去擺攤」、「怕被摸屁股」、「這樣摔倒比較不會痛」，也有人認為是時下年輕人的流行，並回憶「想當年側背包都單肩背，越短越好，剛好夾在腋下」、「以前也有流行過用修正液各種亂畫書包」、「還有綁蝴蝶結跟各種改造書包」。

另有校友解釋這是「莊敬標配」，掛很多娃娃的原因在於，練舞時許多人的書包放在一起「怕誤拿」，還要搭配「蓋到膝蓋」的運動服，也是方便練舞，還有人說明學校的書包款式若背到屁股以上「很像去登山」。

莊敬

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