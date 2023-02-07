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大學技高特殊選才放榜 瑞芳高工再傳捷報

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
112學年度大學特殊選才招生管道放榜，新北市瑞芳高工傳捷報!可見技職生的專業、實作力，備受肯定。 圖／觀天下有線電視提供
112學年度大學特殊選才招生管道放榜，新北市瑞芳高工傳捷報!可見技職生的專業、實作力，備受肯定。 圖／觀天下有線電視提供

112學年度大學特殊選才招生管道放榜，新北市瑞芳高工傳捷報!瑞芳高工空間測繪科戴上鈞、莊淑貞，雙雙錄取國立海洋大學，同校電腦機械製圖科王儷樺、蔡怡婷，分別錄取國立宜蘭大學、國立聯合大學，可見技職生的專業、實作力，備受肯定。

瑞芳高工空間測繪科戴上鈞、莊淑貞，雙雙錄取國立海洋大學，他們都很開心可以透過特殊選才的管道，將自己平時所累積的專業和作品呈現，用實作證明自己的實力，錄取後將可以更專心於未來專業技能的精進。

瑞芳高工校長潘泰伸表示，學生利用在校所學特殊專長，同時也讓學生得以進入自己的理想校系，也展現學生平時專業的學習，結合興趣讓他們讓孩子找到自己的方向。這次共有四位學生錄取國立大學，可見技職生的專業、實作力，備受肯定。技職升學管道多元性，讓學生以專業、雙語能力，開啟下一段學習旅程。

瑞芳高工 海洋大學

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