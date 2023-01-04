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弘光科大淨零碳排環境永續 攜手長者成果交流

中央社／ 台中4日電

弘光科大智慧科技學院舉辦「2022邁向淨零碳排社區實踐永續環境」成果交流研討會，專家分享實踐永續發展的經驗，社區長者也參加，了解地球面臨暖化問題及永續發展重要性。

弘光科大今天發布新聞稿，智科院院長黃文鑑表示，他與團隊推動低碳、生態、節能、綠電的宜居環境，在學校附近的沙鹿興安社區、清水好生活愛護關懷協會、梧棲下寮社區執行環境永續計畫。邀請社區長者參加成果交流，以居民的角度發現問題，提出改善計畫，讓淨零碳排的計畫實踐更透徹。

黃文鑑說，也邀請台灣海口腔文化協會理事長蔡佳君，分享年輕人如何運用創意及專業改善梧棲區下寮社區環境；暨南大學特聘教授陳谷汎跟居民分享低碳循環型茭白筍產業的推動跟願景；彰化師大生物系教授姜鈴主講「負碳」漁業的友善養殖永續發展。

蔡佳君與團隊在下寮社區修繕改造老屋，利用建材廢棄物，發揮到最大的功能與效益，設置風力太陽能發電路燈，讓年輕人運用專業造福長輩生活。

姜鈴播放大自然遭受到風災、森林大火、乾旱的影片，告訴民眾地球也在呼吸，呼籲要做碳中和，更要做到「負碳」。她指出，維持海洋的豐富資源，最好是養貝殼、藻類，用食物鏈方式進行生態養殖，不但節水、不用飼料，在貝類外殼生長過程，吸收二氧化碳作為養分，可達到「負碳」。

陳谷汎則說，導入低耗能LED燈，幫助南投農民栽種茭白筍，不僅節能，還可減少光害，也促進在地農業發展朝向更友善、更智慧的方式生產農作物，同時創造更多青年返鄉工作。

團隊 梧棲 飼料

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