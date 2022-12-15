樂在其中！屏科大木設系陳詩凱獲國際競賽木工職類金牌

屏東科技大學木材設計與科學系四年級的陳詩凱，代表台灣參加2022國際技能競賽，今年在瑞士舉辦，他從16個參賽國家中脫穎而出，拿下門窗木工職類的金牌獎。陳詩凱說，他很享受、抱持開心態度面對比賽，樂在其中，他也將攻讀屏科大木設所。

屏科大指出，國際技能競賽1950年起由西班牙發起舉辦，2022國際技能競賽（46th WorldSkills Competition 2022 Special Edition）今年10月11到14日在瑞士舉辦，陳詩凱代表台灣在「門窗木工」職類從16個參賽國家脫穎而出，勇奪金牌，本周一接受蔡英文總統召見勉勵。

屏科大指出，陳詩凱經過模擬訓練賽、移地環境訓練，基本手工維持手感、對不同題目設計不同的加工流程、在國際賽前因長時間訓練，同時心理與心態上的調適與壓力釋放等過程才取得國手資格，歷經國內第46屆國際技能競賽正取國手、第47、48屆全國技能競賽中區分區賽，6年來過關斬將，達成目標，完成世界金牌。

陳詩凱說，2022國際技能競賽有年齡限制，比賽22小時，花4天，他將7年經驗，2年的培訓成果發揮，從中挖掘樂趣、設定目標摸索與練習，比賽時臨場應變很重要，這場國際賽事也因為疫情延期，終於舉辦，過程中心態上不斷調整，感謝資深訓練賈大慶、助理教授陳建男、與副訓練師蔡浩章的培訓與經驗傳承，也感謝家人支持。

陳詩凱高職念建築科，他說，從小很喜歡樂高和模型，透過組裝過程訓練記憶圖像能力，培養視覺空間、方位、物件概念，沉浸在拼砌和重建的氛圍中。參與門窗木工培訓後，發現每塊木材特性不盡相同，運用質地、顏色搭配不同變化，為深入鑽研木材特性，大學報考屏科大木材科學與設計系，研修相關木材特性與加工的知識；基於對木工執著與學習木材知識實務運用，應用實際作品中。