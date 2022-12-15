快訊

「#今天你陽了嗎？」北京放棄封控後的醫療崩潰亂象

直播／較上周增5% 今+16,012例本土確診、37病歿

聽新聞
test
0:00 / 0:00

樂在其中！屏科大木設系陳詩凱獲國際競賽木工職類金牌

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東科技大學木材設計與科學系四年級的陳詩凱，代表台灣參加2022國際技能競賽，今年在瑞士舉辦，從16個參賽國家中脫穎而出，拿下門窗木工職類的金牌獎。記者劉星君／攝影
屏東科技大學木材設計與科學系四年級的陳詩凱，代表台灣參加2022國際技能競賽，今年在瑞士舉辦，從16個參賽國家中脫穎而出，拿下門窗木工職類的金牌獎。記者劉星君／攝影

屏東科技大學木材設計與科學系四年級的陳詩凱，代表台灣參加2022國際技能競賽，今年在瑞士舉辦，他從16個參賽國家中脫穎而出，拿下門窗木工職類的金牌獎。陳詩凱說，他很享受、抱持開心態度面對比賽，樂在其中，他也將攻讀屏科大木設所。

屏科大指出，國際技能競賽1950年起由西班牙發起舉辦，2022國際技能競賽（46th WorldSkills Competition 2022 Special Edition）今年10月11到14日在瑞士舉辦，陳詩凱代表台灣在「門窗木工」職類從16個參賽國家脫穎而出，勇奪金牌，本周一接受蔡英文總統召見勉勵。

屏科大指出，陳詩凱經過模擬訓練賽、移地環境訓練，基本手工維持手感、對不同題目設計不同的加工流程、在國際賽前因長時間訓練，同時心理與心態上的調適與壓力釋放等過程才取得國手資格，歷經國內第46屆國際技能競賽正取國手、第47、48屆全國技能競賽中區分區賽，6年來過關斬將，達成目標，完成世界金牌。

陳詩凱說，2022國際技能競賽有年齡限制，比賽22小時，花4天，他將7年經驗，2年的培訓成果發揮，從中挖掘樂趣、設定目標摸索與練習，比賽時臨場應變很重要，這場國際賽事也因為疫情延期，終於舉辦，過程中心態上不斷調整，感謝資深訓練賈大慶、助理教授陳建男、與副訓練師蔡浩章的培訓與經驗傳承，也感謝家人支持。

陳詩凱高職念建築科，他說，從小很喜歡樂高和模型，透過組裝過程訓練記憶圖像能力，培養視覺空間、方位、物件概念，沉浸在拼砌和重建的氛圍中。參與門窗木工培訓後，發現每塊木材特性不盡相同，運用質地、顏色搭配不同變化，為深入鑽研木材特性，大學報考屏科大木材科學與設計系，研修相關木材特性與加工的知識；基於對木工執著與學習木材知識實務運用，應用實際作品中。

屏科大校長張金龍說，陳詩凱的職人精神，感謝師長陪伴與技術傳承，期許木設系在校內充分的資源與設備輔助下，能繼續為國家培訓專業的人才。

屏東科技大學木材設計與科學系四年級的陳詩凱，代表台灣參加2022國際技能競賽，今年在瑞士舉辦，從16個參賽國家中脫穎而出，拿下門窗木工職類的金牌獎。記者劉星君／攝影
屏東科技大學木材設計與科學系四年級的陳詩凱，代表台灣參加2022國際技能競賽，今年在瑞士舉辦，從16個參賽國家中脫穎而出，拿下門窗木工職類的金牌獎。記者劉星君／攝影

屏科大 國際技能競賽 金牌

延伸閱讀

日夜苦練！蕭聖儒勇奪2022國際技能競賽電氣裝配金牌

桃園爆千萬珍稀古木侵占糾紛 企業主木材行各說各話

國際技能競賽頒獎 南分署電氣裝配國手蕭聖儒勇奪雙金

重現風華 花蓮林管處復刻池南森林遊樂區蹦蹦車紙模型

相關新聞

白衣天使與死神搶救生命 台大、雲科大拍片訴「日常」

台大雲林分院將院內「白衣天使」搶救生命的一刻、推廣健康管理與醫學美容等醫學常識，拍攝成6支影片，其中「生命的最前線，人生...

樂在其中！屏科大木設系陳詩凱獲國際競賽木工職類金牌

屏東科技大學木材設計與科學系四年級的陳詩凱，代表台灣參加2022國際技能競賽，今年在瑞士舉辦，他從16個參賽國家中脫穎而...

世界綠能大學評比公布 朝陽科大第64名、連6年登百大

由印尼大學主辦的「世界綠能大學評比」公布，朝陽科技大學排名第64名，連續6年登上世界百大，表現傑出。

日夜苦練！蕭聖儒勇奪2022國際技能競賽電氣裝配金牌

高雄高工電機科校友、台灣科技大學學生蕭聖儒，代表國家參加2022國際技能競賽奧地利賽場，勇奪「電氣裝配」職類金牌，為台灣...

北港農工奪下4座金手獎 師生克服染疫確診創佳績

雲林縣北港農工榮獲四座全國金手獎、兩項優勝、一項團體第二名，其中三個農科，科科獲獎，棒棒強棒，年關近，前任校長等熱愛書法...

全新休旅Corolla Cross贈實習 學生：看見新車未來趨勢

國瑞汽車今天到台東，捐贈台東專科學校附設高職部汽車科，1輛全新休旅車Corolla Cross，讓學生實習課程結合理論與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。