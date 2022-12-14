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日夜苦練！蕭聖儒勇奪2022國際技能競賽電氣裝配金牌
高雄高工電機科校友、台灣科技大學學生蕭聖儒，代表國家參加2022國際技能競賽奧地利賽場，勇奪「電氣裝配」職類金牌，為台灣爭光。他也是所有職類金牌選手中得分最高者，再獲國際賽會特頒國家最佳選手獎殊榮。
國際技能競賽「電氣裝配」競賽職類，主要內容為管路配置、器具裝配、電路設計、照明迴路、插座迴路、電動機控制，以及KNX智能居家控制系統，其中生活中最常見的是家裡使用的日光燈與插座。
競賽中的電動機控制，就是設計一個控制箱，專門控制馬達的運轉，結合KNX系統控制，可以安裝電動窗簾、動態感測器，運用於多功能與遠端控制家庭投影機、音響、窗廉、空調、燈光調整等，讓家居生活更智慧與便利。
從小就喜歡自己動手做的蕭聖儒，選讀興趣雄工電機科，高二下學期獲選為電機科選手，代表學校參加全國高級中等學校工業類科技能競賽，以及全國技能競賽的電氣裝配室內配線類組比賽，訓練過程辛苦，完全靠著苦練而來，假日或平日晚上，學校的實習工廠總有他的身影。他不斷練習，一路過關突破，終於贏得第50屆全國技能競賽，並取得2022國際技能競賽正式國手資格，代表台灣出國比賽。
蕭聖儒說，得知自己奪得金牌時，所有辛苦的訓練都化為喜悅，他想要感謝很多人，包括雄工電機科主任林進豐啟蒙與提攜，以及雄工、台灣科技大學、勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，給予充分的訓練協助和工具材料。還要感謝安耐美國際智慧節能科技工程公司、合鉅機電公司、凱士士企業公司，提供優質的業界訓練資源，包括歷屆國際賽KNX設備與實務場域，讓他能熟悉賽事的程式與情境，在比賽時擁有良好的臨場反應與更正確的判斷。
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