日夜苦練！蕭聖儒勇奪2022國際技能競賽電氣裝配金牌

高雄高工電機科校友、台灣科技大學學生蕭聖儒，代表國家參加2022國際技能競賽奧地利賽場，勇奪「電氣裝配」職類金牌，為台灣爭光。他也是所有職類金牌選手中得分最高者，再獲國際賽會特頒國家最佳選手獎殊榮。

國際技能競賽「電氣裝配」競賽職類，主要內容為管路配置、器具裝配、電路設計、照明迴路、插座迴路、電動機控制，以及KNX智能居家控制系統，其中生活中最常見的是家裡使用的日光燈與插座。

競賽中的電動機控制，就是設計一個控制箱，專門控制馬達的運轉，結合KNX系統控制，可以安裝電動窗簾、動態感測器，運用於多功能與遠端控制家庭投影機、音響、窗廉、空調、燈光調整等，讓家居生活更智慧與便利。

從小就喜歡自己動手做的蕭聖儒，選讀興趣雄工電機科，高二下學期獲選為電機科選手，代表學校參加全國高級中等學校工業類科技能競賽，以及全國技能競賽的電氣裝配室內配線類組比賽，訓練過程辛苦，完全靠著苦練而來，假日或平日晚上，學校的實習工廠總有他的身影。他不斷練習，一路過關突破，終於贏得第50屆全國技能競賽，並取得2022國際技能競賽正式國手資格，代表台灣出國比賽。