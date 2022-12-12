家人口腔癌促他改善鼻胃管 台科大邱士軒獲設計金獎

台科大設計系碩一學生邱士軒因家人口腔癌術後無法進食，坊間鼻胃管缺點甚多，讓他決心改善設計，他的作品更從66個國家及地區，共1萬6749件海內外作品中脫穎而出，獲得全球規模最大的國際學生設計賽事「2022台灣國際學生創意設計大賽」產品設計類金獎，獎金25萬元。

邱士軒表示，許多術後病人無法正常進食，需要裝設鼻胃管，大約每2小時就要灌食液狀營養品，通過鼻腔，直達胃部，一天需要7至8次。每次的過程需要先倒水、再倒營養品、最後再倒一次水，雙手還需控制流速，對老人家非常不便。

邱士軒的設計作品「NGTF」(NasoGastric Tube Feeder)是一組友善餵食流程的灌食器套件，包含快拆的鼻胃內外管、灌食架、鋁箔包裝的營養素與水及抽液器。「NGTF」的鋁箔包裝可快速安裝於灌食架上進行灌食，減輕家屬與醫護在灌食時，手部高舉和需雙手操控的負擔。可收合與自行組裝並灌食的設計，讓病患能方便攜帶，減少外出的不便，而營養品的流速更可使用轉環來調整。

邱士軒解釋，因為目前「NGTF」還只是個設計作品，雖是經過不停優化的成果，但仍有許多商品化的限制，包括可能售價過高、屬於二級侵入性醫療器材核准較困難等等。還在念碩一的他，也已開設工作室，希望在課業之外，提前吸取社會經驗。

台灣國際學生創意設計大賽是全球設計界公認兼具知名度與公信力的國際賽事，也是教育部推動設計教育有成的最佳典範，今年已邁入第15年。今年大賽主題「One World」則呼應聯合國的永續發展目標，有來自66個國家及地區，867個校院系所，共1萬6749件海內外作品參賽。評審團背景國際化，初選由來自全球31個國家，共112位專業人士挑選出587件作品，決選則由28個國家的評審委員選出77件作品，決選入圍率僅3.6%，獲獎率更低僅0.4%。