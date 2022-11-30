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法國氣泡酒講座師資入列 城市科大將推餐酒教學

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
「法國葡萄酒文化教育協會」教學總監David CAPDEPON（右三）獲聘城市科大講座教授。圖／法國葡萄酒文化教育協會
「法國葡萄酒文化教育協會」教學總監David CAPDEPON（右三）獲聘城市科大講座教授。圖／法國葡萄酒文化教育協會

台北城市科技大學日前頒發證書，聘請法國葡萄酒文化教育協會氣泡酒教學研究中心教學總監David CAPDEPON擔任講座教授，並由法國在台協會見證，未來將共同開設氣泡酒教學研究課程，並籌組跨國教學論壇。

城市科大民生學院院長蕭靜雅表示，在與法國葡萄酒文化教育協會合作下，校方已經擁有堪稱全國最完整的各類別葡萄酒專業師資；其中包括來自干邑產區，以蒸餾技法聞名、法國葡萄酒文化教育協會烈酒教學研究中心教學總監Emmanuel RULLIER，和來自法國最古老氣泡酒產區Limoux的教學總監David CAPDEPON。

David CAPDEPON表示，許多人都誤以為香檳是最古老的氣泡酒產區，其實並不是的，全世界最古老的氣泡酒產區其實是法國南部的Limoux，在均可見於相關史料中；最早發現瓶中二次發酵法的地方則在Limoux聖希莱爾修道院，希望未來可以在城市大學的課程中，將最正確的葡萄酒專業知識傳遞給每一位師生。

法國在台協會主任Jean-François CASABONNE MASONNAVE和經濟處長Alain CHOUAN在出席致詞時也表示，感謝法國葡萄酒文化教育協會舉辦這樣有意義的國際學術交流活動，也祝福城市大學在來自法國最古老氣泡酒產區Limoux的講座師資加入後，可開啟餐酒教學另一個新的里程。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

葡萄酒 台北城市科技大學

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