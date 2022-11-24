快訊

歲末活動防疫措施擬12月中公布 羅一鈞：不會過於嚴格

鼓勵女學生讀理工科 台科大學生推導師配對平台獲大獎

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台科大三位跨國籍、跨系所學生組成團隊「EquaLearn」，提出線上導師配對平台，鼓勵中學女生主修理工科技，獲「世界科技大學聯盟學生競賽」首獎。圖／台科大提供
台科大三位跨國籍、跨系所學生組成團隊「EquaLearn」，提出線上導師配對平台，鼓勵中學女生主修理工科技，獲「世界科技大學聯盟學生競賽」首獎。圖／台科大提供

國立台灣科技大學三名跨國籍、跨系所學生組成團隊「EquaLearn」，探討理工科技STEM領域由男性主導的現狀，團隊發現理工科系女生在學習上遭遇許多挫折，甚至教授上課時的慣性都可能造成女學生相對弱勢。團隊以此規劃策略做法、鼓勵中學女生主修理工科，獲「世界科技大學聯盟學生競賽」首獎，近日赴泰國參加年會發表作品和受獎。

學生團隊「EquaLearn」成員包括約旦籍電機系優豪鴻（Tariq Yousef Mahmoud Batat）、應外系學生王欣陽及印尼籍數位所學生達馬萬（Darmawansah），團隊結合數位創意與性別平等，提出線上導師配對平台，幫助國、高中女學生與主修理工科系（STEM）的女大學生配對，激勵有興趣、有天賦的女性安心自在學習科學與工程領域。

台科大指出，平台可依照學生學習興趣進行媒合，女大學生除分享在大學就讀的經驗，亦可作為女高中生們導師，幫助缺乏安全感和學習科學自信的女生事先進行探索，進而追求學習和了解職涯發展。此外，平台亦連結企業，提供多元職涯發展機會。

該配對平台在各國22組參賽團隊中脫穎而出獲得首獎，並由主辦單位提供機票與住宿補助至泰國參加年會。團隊展現多元族群和進步價值，獲得世界各地不少校長的好評。

應外系學生王欣陽表示，刻版印象的性別偏見常見於不同國家，原本認為台灣女生學習環境、動機和成就都很好，但在實際訪問過程中，察覺理工科系女生在學習上遭遇許多挫折，就讀工程與電資科系的女同儕可能遇到比自己更多挑戰。

電機系約旦籍學生優豪鴻也表示，身為電機系學生，身邊女同學很少，授課教師會習慣性點名男同學協助或回答問題，都難免造成女性就讀理工科系時的相對弱勢，本次計畫希望能補足女性在科學領域學習的不足，彌補相關落差。數位所印尼學生達馬萬則希望，平台能在真實場域中，解決性別平等的學習問題。

團隊 女生 科系

延伸閱讀

台科大生提鼓勵女性讀理工策略 獲國際競賽首獎

港媒：中共新團隊福建背景居多 之江後繼無人

恐怖霸凌！河南女學生遭輪流掌摑、筷子捅下體 母跪校門討說法被無視

選前市議員候選人涉賄選起訴 總長嘉勉南檢查賄團隊

相關新聞

鼓勵女學生讀理工科 台科大學生推導師配對平台獲大獎

國立台灣科技大學三名跨國籍、跨系所學生組成團隊「EquaLearn」，探討理工科技STEM領域由男性主導的現狀，團隊發現...

把僑生當自家孩子 中山工商2師獲僑生輔導工作人員獎

高雄市中山工商學務處主任宋由禮和僑生班導師陳雅玲，獲僑務委員會副委員長呂元榮頒發資深、績優僑生輔導工作人員獎。校長林昭億...

四技二專招生簡章公告 特殊選才管道新增資安人才招生

技專校院招生委員會聯合會今天表示，112學年度四技二專特殊選才、科技繁星計畫招生簡章已於今天公布。特殊選才共計87所科技...

台科大生提鼓勵女性讀理工策略 獲國際競賽首獎

台灣科技大學3名學生組成團隊，探討理工領域由男性主導的現狀，並提出具體策略，鼓勵中學女學生讀理工，獲得「世界科技大學聯盟...

影／老牌內埔農工拳擊隊奮起 全國總統盃拳擊賽摘下雙金

屏東縣內埔農工拳擊隊最近喜事連連，繼李敏榮獲總統教育獎、老師傅志群獲頒學校體育傳炬獎、校友賴主恩奪下我國睽違11年亞錦賽...

大量私中5年內恐退場 升格糖衣下 台灣技職教育要打掉重練了？

5年內恐有大量私中面臨退場危機，尤其以中南部最為嚴重，攤開專輔學校名單，幾乎都是技職學校。20年前，當台灣以廣設高中、大學為教育政策主軸時，台灣技職教育的初衷被扭曲、瓦解，犧牲掉下一代的年輕人，付出慘痛代價。如今高等技職體系膨脹，升格糖衣下的教育危機席捲而來。政府不妨趁此時機，從根本檢討台灣高等教育過於廉價的問題，以及如何再造台灣下一代的技職精神，避免年輕學子只有空洞的學歷、沒有扎實的能力。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。