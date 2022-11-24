鼓勵女學生讀理工科 台科大學生推導師配對平台獲大獎

國立台灣科技大學三名跨國籍、跨系所學生組成團隊「EquaLearn」，探討理工科技STEM領域由男性主導的現狀，團隊發現理工科系女生在學習上遭遇許多挫折，甚至教授上課時的慣性都可能造成女學生相對弱勢。團隊以此規劃策略做法、鼓勵中學女生主修理工科，獲「世界科技大學聯盟學生競賽」首獎，近日赴泰國參加年會發表作品和受獎。

學生團隊「EquaLearn」成員包括約旦籍電機系優豪鴻（Tariq Yousef Mahmoud Batat）、應外系學生王欣陽及印尼籍數位所學生達馬萬（Darmawansah），團隊結合數位創意與性別平等，提出線上導師配對平台，幫助國、高中女學生與主修理工科系（STEM）的女大學生配對，激勵有興趣、有天賦的女性安心自在學習科學與工程領域。

台科大指出，平台可依照學生學習興趣進行媒合，女大學生除分享在大學就讀的經驗，亦可作為女高中生們導師，幫助缺乏安全感和學習科學自信的女生事先進行探索，進而追求學習和了解職涯發展。此外，平台亦連結企業，提供多元職涯發展機會。

該配對平台在各國22組參賽團隊中脫穎而出獲得首獎，並由主辦單位提供機票與住宿補助至泰國參加年會。團隊展現多元族群和進步價值，獲得世界各地不少校長的好評。

應外系學生王欣陽表示，刻版印象的性別偏見常見於不同國家，原本認為台灣女生學習環境、動機和成就都很好，但在實際訪問過程中，察覺理工科系女生在學習上遭遇許多挫折，就讀工程與電資科系的女同儕可能遇到比自己更多挑戰。

電機系約旦籍學生優豪鴻也表示，身為電機系學生，身邊女同學很少，授課教師會習慣性點名男同學協助或回答問題，都難免造成女性就讀理工科系時的相對弱勢，本次計畫希望能補足女性在科學領域學習的不足，彌補相關落差。數位所印尼學生達馬萬則希望，平台能在真實場域中，解決性別平等的學習問題。