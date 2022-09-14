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弘光美髮系生巴黎萊雅論色型賞台灣區冠軍 進軍世界賽

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
弘光美髮系學生陳品卉(左)奪巴黎萊雅論色型賞台灣區冠軍，與模特兒(右)。圖／弘光科大提供
弘光美髮系學生陳品卉(左)奪巴黎萊雅論色型賞台灣區冠軍，與模特兒(右)。圖／弘光科大提供

弘光科技大學美髮造型設計系大四學生陳品卉暑假實習期間，參加「2022巴黎萊雅論色型賞台灣區選拔賽」，經網路票選及決賽，在100位參賽選手中奪得論色型賞冠軍、最佳色彩獎、最佳應援獎三個獎項，也獲得代表台灣爭取前往巴黎參加決賽的機會。

弘光科大美髮系副主任陳佳惠表示，該比賽有「髮界奧斯卡」的別稱，每年有上百位美髮業界的設計師好手參加，比賽內容與流行時尚接軌，屬於商業型競賽，大四學生陳品卉是桃園市育達商職時尚造型設計科入學的技優生，在實習期間，獲得2022巴黎萊雅論色型賞台灣區選拔賽台灣區的冠軍，將代表台灣與其他45個國家頂尖好手角逐前進巴黎參加決賽的門票，非常不容易。

今年競賽主題是「法式潮時尚」，比賽請設計師運用最新趨勢色彩與造型，展現出完美的法式手刷染技法，藉由線條和色彩造型的表現，創造獨特的造型。

陳品卉說，去年起在Flux Kèrastase Hair Salon微風南山店實習到今年7月底結束，實習期間老闆鼓勵她參賽，她利用實習空檔準備比賽，原打算參加比較擅長的前衛造型比賽，後來決定挑戰自我，運用學校及實習期間所學，首次嘗試商業型的比賽，6月報名參賽。

「超想要拿獎，因此，很努力把造型做到最好。」陳品卉說，決定參賽後為配合比賽主題，用新的染膏手刷染髮，卻遲遲無法掌控髮色，雖然多次先利用髮片進行染色，但在決定繳件報名前一刻，驚覺作品拍照後沒有很好看，馬上決定「砍掉重練」，重新找高中學姐擔任模特兒染髮做造型，才完成比賽作品。

陳品卉說，初賽100多件作品中從網路票選前10名進入決賽，決賽當天，花4.5個小時當場做髮型設計，供評審再評分，心情很緊張，頒獎時先拿到最佳色彩獎項，誤以為只拿到一個獎項，心情很憂鬱，沒想到進入尾聲頒最大獎時，聽到自己的名字，居然是第一名，當下以為聽錯了，內心非常激動，而且還一口氣拿了三個獎。

陳品卉表示，比賽能獲得台灣區冠軍要感謝實習店家老闆唐威的支持與鼓勵，自己在造型上比較弱，但是老闆都會鼓勵支持她去嘗試，技術上有很大的提升，學校的指導老師呂佩芸得知她參賽後，努力幫忙網路宣傳，讓她有機會進入決賽，雖然實習又要比賽很累，她秉持著「這是我想要做的行業」信念，堅持到底，希望能夠順利取得國際賽資格，為台灣爭光。

弘光美髮系學生陳品卉，奪得巴黎萊雅論色型賞台灣區冠軍。記者游振昇／攝影
弘光美髮系學生陳品卉，奪得巴黎萊雅論色型賞台灣區冠軍。記者游振昇／攝影

實習 巴黎萊雅

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